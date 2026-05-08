2026年5月6日、声真似クリエイター・かいんじゅが自身のYouTubeチャンネルを更新。レトロ自販機を紹介する動画を投稿した。

（関連：【画像あり】「肉肉しそう」「あっさりしてるわ」かいんじゅが絶賛したレトロ自販機のチャーシュー麺）

「かいんじゅ」は、人気漫画『賭博黙示録カイジ』の主人公・カイジのモノマネを得意とする声真似クリエイターだ。チャンネルでは声真似をしながら料理する動画が話題を呼び、チャンネル登録者数は72.2万人を突破（2026年5月8日時点）。

今回かいんじゅがやってきたのは、『中古タイヤ市場 相模原店』。ここはレトロ自動販売機が100台以上設置されているスポットのようで、さっそく購入してみることに。最初にかいんじゅが選んだのは、天ぷら蕎麦の自動販売機。なんと10秒で蕎麦が出てくるようで、スピード感に驚いた様子を見せた。そして相方はチャーシュー麺を購入。味については「最高だなあ」「あっさりしてるわ」と絶賛し、チャーシューについても「肉肉しそう」とコメントをした。天ぷら蕎麦は「甘めのスープ」「安心感ある」と紹介した。

次はソーセージ弁当、ボンカレー、白味噌と赤味噌の味噌汁を購入。ソーセージ弁当にはポテトやナポリタンなどおかずが数種類入っており、ソーセージは「肉肉しい！」「詰まってた」「めちゃめちゃ美味しい」と感想を語った。その後はおもちゃ系やゲーム系の自動販売機も楽しみ、動画は終了した。

今回の動画に視聴者からは「最高の豪遊」「エモい」「憧れるなあ」といった声が集まった。

（文＝向原康太）