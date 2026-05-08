◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

首位と２打差２位から出た荒木優奈（Ｓｋｙ）は２バーディー、１ボギーの７１と伸ばし、通算３アンダーで２位をキープした。トップの大久保柚季（加賀電子）とは２打差。風の強い午後組でのプレーも、耐えるゴルフで２位につけ「後半はショットが乱れて納得いくプレーではなかった。その中でも崩れることなく、最後まで安定したプレーができて良かった」と笑みを浮かべた。

４番で最初のバーディーを奪うと、７番では残り１４７ヤードの第２打で９アイアンを握り、ピン横１メートルにピタリ。「イメージ通り。良かったです」とうなずいた。９８ヤードの１５番パー３ではティーショットがグリーン奥へこぼれた。一度は５８度ウェッジを握ったが、「地面が硬そうだった。ウェッジを持つとトップするかダフるかして下の段にいきそうだった」とパターを選択。大きなピンチもマネジメント力を生かし、パーをセーブした。

２週前のオープンウィークにはクラブを見直した。ドライバーをキャロウェイの「クアンタム◆◆◆マックス」に変更した。ボールをスピン量が多いものにチェンジしたこともあり、飛距離がやや落ちていたが改善。「打感が好きで、風に負けなくて前に飛んでくれる」と前週は２位、今週も上位争いの大きな助けとなっている。アイアンも同時期にライ角やロフト角を調整し、状態を上げている。

一気にクラブを調整することで、マイナスに働くリスクもあったが決断は速かった。開幕戦のダイキンオーキッドレディスでは予選落ち。続く台湾ホンハイレディースも４９位と奮わず。「どうせ悪いから、変えて良い方向になってほしい」と地元・熊本で行われたＫＫＴ杯バンテリンレディス後にすぐさま調整したという。

大会最終日の１０日は母の日。全試合に帯同し、いつも明るく接してくれる家族へメジャー初優勝を届けたい思いは強い。「ハッピーマザーズデーにできるように頑張りたい」と燃える。昨年の母の日は３万円ほどの美顔器をプレゼントした孝行娘。メジャー制覇へ「頑張りたいの一言。何が起きるかわからないコースセッティングで風も吹いたら大変。最後まで集中力を切らさずに頑張りたい」。２打差を追いかけ、難セッティングの週末を戦い抜く。