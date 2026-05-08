元AKB48でタレントの柏木由紀（34）の5年3カ月ぶりとなる新作シングル「シアワセ記念日」（6月17日発売）に収録される、柏木作詞のカップリング曲のタイトルが「君は僕のShining Star」に決定した。

事前にカップリング曲は柏木本人が作詞「予定！」と告知されていたが、無事に歌詞を書き上げ楽曲が完成。柏木は楽曲について「カップリング曲の作詞が締め切りに間に合わないかと思ったのですが、なんとか書くことができました。ライブやアイドルフェスで盛り上がれる1曲に仕上がったと思います」とコメントを寄せた。「『ファンの皆さんにとってこんな存在であれたらいいなぁ』という願いを込めて書きました。柏木由紀の定番曲にしたいです！」と願いを込めた。

新たなアーティスト写真と今作のジャケット写真も公開された。通常盤ジャケ写は「特別な日のケーキではなく普通の日のフルーツサンド」、初回限定盤は「いつもの帰り道を寄り道して買ったコーヒー」という誰もが共感できる「特別じゃない日のちいさな（ちょっとした）しあわせ」をコンセプトを元に制作。歌詞の内容に合わせて何げない幸せな日常を収めている。アーティスト写真は約5年ぶりに新しく撮影し「今の柏木由紀をお届けできてうれしいです」と語った。

◆「シアワセ記念日」イベント

・リリースイベント（ミニライブ＋特典会）

6月7日神奈川・ラゾーナ川崎プラザ、同17日東京・ららぽーと豊洲、同20日大阪・もりのみやキューズモール

・インストアイベント（特典会のみ）

6月14日東京・タワーレコード渋谷、同21日同所