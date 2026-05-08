齋藤飛鳥の単独冠番組『今夜は飲んで帰ろう』が復活！4週連続でSeason2放送決定

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齋藤飛鳥が“今、本当に会いたい人”をゲストに迎え、お酒を飲みながら好きな人と好きなことを満喫する初単独冠番組『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう』。

2025年7月に放送され、等身大の姿や貴重な本音トークが大反響を呼んだ本番組が、満を持して復活。5月22日より、4週連続でSeason2がオンエアとなる。

■新撮映像を交えた振り返り特番『復活直前1人飲み』も放送

番組の最大の見どころは、普段の活動ではなかなか見られない齋藤飛鳥の“素の表情”。ゲストとグラスを交わし、リラックスした空間だからこそ飛び出す無邪気な笑顔や、ここでしか聞けない赤裸々なトークは必見だ。

Season2のスタートに先駆け、5月15日には特別番組『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう～復活直前1人飲み～』の放送が決定。齋藤がまったりと1人飲みを楽しむ最新映像とともに、大好評だったSeason1の名場面を振り返り。Hulu完全版の内容も盛り込んだダイジェスト映像で届けられる。

また、地上波放送の終了後からは、泣く泣くカットされた未公開の本音トークをたっぷり盛り込んだHulu完全版も独占配信。こちらもぜひチェックしよう。

■Season1 振り返り

◎#1・2ゲスト：白石麻衣、ヒコロヒー

齋藤の卒業コンサート以来、約2年ぶりの再会となった白石麻衣とは、乃木坂時代のエピソードや卒業後の仕事に対する考え方など、貴重なトークが炸裂。ヒコロヒー合流後はゲームセンターへ繰り出し、プリクラ撮影やパンチングマシーンで大はしゃぎ。最後は町中華で乾杯し、まったり赤裸々トークで盛り上がった。

◎#3・4ゲスト：上白石萌歌、こっちのけんと

はじめましての同世代3人が集結。商店街を散歩しながらお揃いのグッズを購入したり、BBQの買い出しに行ったりと、和やかな夜に。3人で好きなものを食べ、飲みながら、歌ったりゲームをしたりして遊ぶ無邪気な姿が大きな反響を呼んだ。

■番組情報

日本テレビ『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう～復活直前1人飲み～』

05/15（金）24:45～

日本テレビ『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう Season2』

05/22（金）24:30～

05/29（金）24:30～

06/05（金）24:45～

06/12（金）24:40～

※Hulu完全版は放送終了後からHuluにて独占配信

■【画像】『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう』番組アートワーク

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