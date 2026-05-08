フジドリームエアラインズ（FDA）は、FDAメンバーズ会員限定のタイムセール運賃「メンバーズプライス」を5月12日午前11時から14日まで販売する。

設定路線と片道運賃は以下の通り。搭乗期間は6月22日から7月31日まで。公式ウェブサイト限定発売で、本人と同行者5名まで利用可能。運賃のほか、燃油サーチャージと一部空港では旅客施設使用料が別途必要となる。

・名古屋/小牧発着

札幌/丘珠（7,500円）、山形（8,000円）、出雲（8,500円）、高知・福岡（9,000円）、青森・花巻・新潟（10,000円）、熊本（10,500円）

・名古屋/中部発着

高知・福岡（9,000円）、熊本（9,000円）

・静岡発着

福岡（7,000円）、鹿児島（11,000円）、札幌/千歳・札幌/丘珠（12,000円）

・松本発着

神戸（7,000円）、札幌/丘珠（13,000円）、福岡（15,000円）、札幌/千歳（15,000円）

・札幌/千歳発着

新潟（9,000円）、福岡（14,000円）

・福岡発着

新潟（12,000円）、仙台（12,000円）、花巻（14,000円）

・神戸発着

青森（10,000円）

・その他

札幌/千歳〜山形線（8,000円）