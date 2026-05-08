コスメブランド「iCouleur」と、にじさんじ所属のユニット「ふわぐさ」とのコラボレーションコスメが、5月11日15時より受注販売されることが発表された。

【画像あり】アイシャドウが映える姿に 撮り下ろしビジュアルを使った商品

本企画は、コスメブランド「iCouleur」と、不破湊・三枝明那からなる「ふわぐさ」によるコラボレーション。アイメイクブランド「ラブ・ライナー」、ミネラルコスメブランド「タイムシークレット」を展開するｍｓｈ株式会社とも提携し、撮り下ろしビジュアルを使用した複数のアイテムが展開される。

ラインナップは、各ライバーをイメージしたカラーで構成された「ふわぐさ×iCouleur アイシャドウパレット」（各3,080円）を中心に、アクリルスタンド（各1,650円）、缶バッジ（各660円）を用意。さらに「ラブ・ライナー リキッドアイライナーＲ５ ふわぐさデザイン」（単品 各1,760円／セット 各3,520円）、「ラブ・ライナー オールラッシュ セラムＲ ふわぐさデザイン」（単品 各1,760円／セット 各3,520円）、「タイムシークレット 薬用うるさらパウダーセット ふわぐさデザイン」（各2,640円）も展開される。リキッドアイライナーとパウダーはリフィル対応のリユーザブル仕様となっている。

アイシャドウパレットを2点以上購入した者には、複製手書きメッセージ入りステッカーがプレゼントされる。また、ラブ・ライナーのセット販売品およびタイムシークレットのパウダーセットを購入した者には、複製手書きメッセージ入りポストカードが贈られる。

受注販売受付期間は5月11日15時から5月31日23時59分まで。iCouleurコラボ商品は9月下旬以降、ラブ・ライナーおよびタイムシークレットコラボ商品は11月中旬以降、順次発送される予定だ。

あわせて、発売を記念した実物展示イベントが、5月16日と17日の2日間、「にじさんじフェス2026」協賛エリア内の株式会社サイバーエージェントブースにて開催される。会場ではテスターコーナーや撮り下ろしのスタンディパネルが用意される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）