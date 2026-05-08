東映のゲーム事業ブランドの東映ゲームズは、5月22日より京都みやこめっせにて開催されるイベント「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」へ出展する。ブースの場所は1F-A25。

イベントではパブリッシングを担当する3タイトルのプレイアブル出展を行なう。推理アドベンチャー「KILLA」、RPG「HINO」、同じくRPG「DEBUG NEPHEMEE」の3タイトルで、ブースにて試遊をすることで各タイトルのオリジナル特製クリアカードが配布される。カードはなくなり次第配布終了となる。

「KILLA」クリアカード全3種

「HINO」クリアカード全2種

「DEBUG NEPHEMEE」クリアカード全5種

(C)2026 Black Tangerine / 東映

(C)2026.やたら/ UnGloomStudio / 東映

(C)2026 Nephemee Studio / 東映