インターネットイニシアティブ（IIJ）は1日、MVNOサービス「IIJmio」で、「のりかえ価格」で販売する対象機種を追加した。

新たに追加された機種は、「Google Pixel 6a」、「iPhone SE(第3世代) [128GB] 良品」、「iPhone 14 [256GB] 良品」、「iPhone 15 [256GB] 良品」、「Google Pixel 8 [128GB] 未使用品」。

たとえば、「iPhone 14 [256GB] 良品」は5万9800円、「Google Pixel 8 [128GB] 未使用品」は5万4800円となっている。一部機種は、「スマホ大特価セール」で6月8日までの期間限定で提供される。

「のりかえ価格」での端末購入には、ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」へのMNPとの同時申し込みが必要。1契約者（mioID）あたり、1台まで。

なお、エントリーコード・パスコードを利用して申し込むユーザーは対象外となる。

5月1日追加分 対象機種 一括 24回 Google Pixel 6a 1万4980円 625円 iPhone SE(第3世代) [128GB] 良品 1万9800円 826円 iPhone 14 [256GB] 良品 5万9800円 2493円 iPhone 15 [256GB] 良品 7万9800円 3326円 Google Pixel 8 [128GB] 未使用品 5万4800円 2284円