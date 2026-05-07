【北海道富良野市】富良野産ぶどう100％果汁を使用した「ふらのぶどうチョコサンドクッキー」が、富良野エリアで発売中



みやげ卸などを手がけるタカチホが、富良野市ぶどう果樹研究所(ふらのワイン)が製造した「ふらのぶどう果汁」を使用した新商品「ふらのぶどうチョコサンドクッキー」を発売。

販売場所は、富良野物産センターアルジャン、ふらのワイナリー、ファーム富田など、富良野エリアの観光地を中心に4月20日(月)より発売している。

ぶどうとチョコレートのバランスが絶妙なクッキー



「ふらのぶどうチョコサンドクッキー」は、ぶどうの豊かな風味を活かし、子どもから年配者まで親しみやすい、幅広い世代へと向けた商品。

ぶどうのフルーティーな甘みに、チョコレートが絶妙に調和した味わいに仕上げられている。16個入で、価格は926円(税抜)だ。

素材に富良野産ぶどう100％果汁を使用

[caption id="attachment_1598361" align="aligncenter" width="122"] 富良野産ぶどう100％使用「ふらのぶどう果汁」(富良野市ぶどう果樹研究所)[/caption]

「ふらのぶどうチョコサンドクッキー」に使用されているのは、富良野市ぶどう果樹研究所が手がける「ふらのぶどう果汁(赤)」だ。

「ふらのぶどう果汁(赤)」は、富良野産ぶどうを100％使用した、贅沢なストレートジュース。ひとつひとつ手摘みされたぶどうが使用されており、無添加・無濾過で仕上げているという。素材そのままの濃厚な味わいとなっており、富良野のぶどうの美味しさをそのまま楽しめる。

富良野の魅力を伝える製品ラインナップを拡充予定



「ふらのぶどうチョコサンドクッキー」を製造・開発しているタカチホは、昭和24年に設立された長野県長野市の企業。観光みやげ品の製造および卸売業を行うほか、一般和洋菓子・アウトドア用品の販売、飲食・不動産事業などを手がけている。なお、「ふらのぶどうチョコサンドクッキー」の販売は子会社の札幌旬彩堂が行っている。

今後は同製品のシリーズのラインナップを拡充し、富良野の素材を活かした新たな商品開発を進めて、地域ブランドのさらなる魅力発信に取り組む予定だという。

富良野エリア限定販売となる「ふらのぶどうチョコサンドクッキー」。富良野を訪れた記念として、富良野産ぶどうの味わいをクッキーで楽しんでみては。

■富良野物産センターアルジャン

住所：北海道富良野市幸町13-1 フラノマルシェ内

■ふらのワイナリー

住所：北海道富良野市清水山

■ファーム富田

住所：北海道空知郡中富良野町基線北15号

(山崎正和)