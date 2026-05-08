藤本美貴、“結婚前の同棲”に持論「先に飽きるのがもったいない…」 弘中綾香は現実的なアドバイス
ABEMAは、オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の最終話を、7日午後9時より放送した。
【番組カット】結婚か別れか…決断を下す39歳バツ2子持ち彼氏
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛にあふれた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
最終話では、ついに7日間の旅を終え、3組のカップルが“結婚”するか“別れる”かの決断を下した。スタジオの「アフタートーク」では、視聴者から寄せられた「付き合って8年の彼氏がいるが、お互い東京在住の実家暮らし。私は同棲してから結婚したいが、彼は同棲する意味がわからないと言っている。同棲せずに結婚ってあり？」というリアルなお悩み相談コーナーで白熱。
桜田は、互いに実家暮らしである点に触れ「何ができて、できないのかを把握できてなさそう」と懸念。「結婚してから『ちょっとダメだ』ってなったら色んなものを巻き込んじゃうから、先に（同棲）できたほうがいい」と意見を述べた。
一方で、藤本は「私は（同棲）反対派なんですよ」と切り出し、「先に飽きるのがもったいなくないですか？結婚したら嫌でもずっと一緒に住むのに」と持論を展開。ゲストのテレビ朝日アナウンサー・弘中綾香は「期限を決めるのは大事だし、同棲ってなるとお金が必要になってくるので、そこら辺クリアにしたほうがいいですよね」と現実的なアドバイスを送る。
続いて、ヒコロヒーが「結婚前にこれだけは確認した方がいいと思うことは？」と聞くと、弘中は「意外と連絡の頻度って気にする人いません？『どっちが何時に帰ってくるか絶対連絡しようね』っていう」「私はしたくない、縛られたくない（笑）」「いつ帰ってくるのって言われたくないです。帰らなくちゃいけないって思っちゃうじゃないですか。（夫にも）聞かない」とコメント。
すると、それを聞いた新山が「本当に弘中さん夫婦の逆というか、僕があまり連絡しないので2日前に揉めたばっかり…」「ライブの打ち上げがあることを急に知って、一杯だけいただきますって飲んで、帰るつもりやから（家に）連絡しなかったんですよ。その後たまたま2本目を開けてしまって、そのまま飲んでもうて…結構時間が伸びてしまって」「（妻に）怒られて、寝ました」と赤裸々に夫婦喧嘩の内容を語り、スタジオを驚かせた。
【番組カット】結婚か別れか…決断を下す39歳バツ2子持ち彼氏
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛にあふれた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
最終話では、ついに7日間の旅を終え、3組のカップルが“結婚”するか“別れる”かの決断を下した。スタジオの「アフタートーク」では、視聴者から寄せられた「付き合って8年の彼氏がいるが、お互い東京在住の実家暮らし。私は同棲してから結婚したいが、彼は同棲する意味がわからないと言っている。同棲せずに結婚ってあり？」というリアルなお悩み相談コーナーで白熱。
桜田は、互いに実家暮らしである点に触れ「何ができて、できないのかを把握できてなさそう」と懸念。「結婚してから『ちょっとダメだ』ってなったら色んなものを巻き込んじゃうから、先に（同棲）できたほうがいい」と意見を述べた。
一方で、藤本は「私は（同棲）反対派なんですよ」と切り出し、「先に飽きるのがもったいなくないですか？結婚したら嫌でもずっと一緒に住むのに」と持論を展開。ゲストのテレビ朝日アナウンサー・弘中綾香は「期限を決めるのは大事だし、同棲ってなるとお金が必要になってくるので、そこら辺クリアにしたほうがいいですよね」と現実的なアドバイスを送る。
続いて、ヒコロヒーが「結婚前にこれだけは確認した方がいいと思うことは？」と聞くと、弘中は「意外と連絡の頻度って気にする人いません？『どっちが何時に帰ってくるか絶対連絡しようね』っていう」「私はしたくない、縛られたくない（笑）」「いつ帰ってくるのって言われたくないです。帰らなくちゃいけないって思っちゃうじゃないですか。（夫にも）聞かない」とコメント。
すると、それを聞いた新山が「本当に弘中さん夫婦の逆というか、僕があまり連絡しないので2日前に揉めたばっかり…」「ライブの打ち上げがあることを急に知って、一杯だけいただきますって飲んで、帰るつもりやから（家に）連絡しなかったんですよ。その後たまたま2本目を開けてしまって、そのまま飲んでもうて…結構時間が伸びてしまって」「（妻に）怒られて、寝ました」と赤裸々に夫婦喧嘩の内容を語り、スタジオを驚かせた。