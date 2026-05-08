クーポンで追加12,000円OFF、全モデルが対象！ ADO「ブランド月間」

記事ポイント グローバル電動アシスト自転車ブランドADOが創立5周年を記念した「ブランド月間」キャンペーンを2026年5月31日まで実施中全ラインナップが対象の史上最大級割引に加え、クーポンコード「@PressADO」で追加12,000円OFFが適用AI×センシング技術の次世代プラットフォーム「ADOSENSE 3.0」も発表、2026年内に初搭載モデルが発売予定 グローバル電動アシスト自転車ブランドADOが創立5周年を記念した「ブランド月間」キャンペーンを2026年5月31日まで実施中全ラインナップが対象の史上最大級割引に加え、クーポンコード「@PressADO」で追加12,000円OFFが適用AI×センシング技術の次世代プラットフォーム「ADOSENSE 3.0」も発表、2026年内に初搭載モデルが発売予定

電動アシスト自転車を世界展開するADOが、創立5周年を記念した大型キャンペーンを2026年5月6日からスタートしています。

折りたたみモデルからフラッグシップモデルまで全ラインナップが対象となり、史上最大級の割引価格で購入できる期間限定の機会です。

さらに専用クーポンを使えばセール価格からさらに12,000円が引かれます。

ADO「ブランド月間」





キャンペーン期間：2026年5月6日〜5月31日対象：ADO全電動アシスト自転車特典：史上最大級割引＋12,000円OFFクーポンクーポンコード：@PressADO公式サイト：adoebike.jp

グローバル電動アシスト自転車ブランドADOは、5周年の節目に「ブランド月間」と銘打ったキャンペーンを展開しています。

対象は折りたたみモデル・通勤モデル・フラッグシップモデルを含む全ラインナップで、2026年モデルの最新作「AIR 20 Ultra V2026」も割引対象に含まれます。

専用クーポンコード「@PressADO」を入力すると、セール価格からさらに12,000円が追加で割引される仕組みです。

都市の通勤・通学からサイクリングまで、電動アシスト自転車への切り替えを検討していた方にとって、5周年記念の価格は購入の後押しになります。

キャンペーンは2026年5月31日までで、購入はADO公式サイト（adoebike.jp）から手続きできます。

ベルトドライブ×トルクセンサー×自動変速の独自技術

ADOの電動アシスト自転車が都市型モビリティとして評価を集めてきた背景には、「ベルトドライブ＋トルクセンサー＋自動変速」を組み合わせた独自の駆動技術があります。

チェーン不要のベルトドライブは油汚れがなく、ペダルを踏む力をトルクセンサーが即座に感知して自動変速が働くため、坂道や信号の多い市街地でも脚への負担を自然に分散してくれます。

「AIR 20」や「Air 20 Ultra」といった主力モデルがこの技術を搭載し、滑らかな加速感が乗り心地の特徴となっています。

次世代プラットフォーム「ADOSENSE 3.0」

5周年の節目にあわせてADOが発表した「ADOSENSE 3.0」は、LiDARとミリ波レーダーで走行環境をリアルタイムに把握し、AIが最適なアシスト量を自動制御する次世代プラットフォームです。

路面の段差・車間距離・速度変化を複合センサーで検知し、ライダーが意識しなくてもアシストが状況に合わせて変化します。

「ADOSENSE 3.0」初搭載モデルは2026年内の発売を予定しており、詳細は公式サイトで順次案内される予定です。

日本向けサポート体制

ADOは日本市場において、販売・アフターサービス・物流を一体化した体制を整えています。

購入後のメンテナンス相談や修理対応まで国内で完結するサポート環境が整備されており、電動アシスト自転車を初めて購入する方も安心して使い始められます。

「ブランド月間」キャンペーン期間中（2026年5月31日まで）に購入した場合、クーポンコード「@PressADO」を適用すれば史上最大級のセール価格からさらに12,000円が引かれます。

最新モデル「AIR 20 Ultra V2026」を含む全ラインナップの詳細価格は、公式サイト（adoebike.jp）に掲載されています。

ADO「ブランド月間」の紹介でした。

よくある質問

Q. クーポンコード「@PressADO」はいつまで使えますか。

A. キャンペーン期間の2026年5月31日まで使用できます。

適用するとセール価格からさらに12,000円が割引されます。

Q. 「AIR 20 Ultra V2026」はどのような販売形態ですか。

A. 今回の「ブランド月間」キャンペーン対象に含まれており、公式サイト（adoebike.jp）から購入手続きが行えます。

Q. 「ADOSENSE 3.0」搭載モデルの発売時期はいつですか。

A. 2026年内の発売が予定されています。

詳細なスケジュールは公式サイトで案内されます。

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