【スタバ新作】“ごろっと果肉”と“つぶつぶ食感“ イチゴ尽くしのビバレッジ2種が登場 「ohora（オホーラ）」コラボネイルも
スターバックスは、イチゴの果肉感やチョコレートの食感を楽しめる新作ビバレッジ2種を、11日から全国のスターバックス店舗で発売する。同日には、セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」とのコラボレーションネイルも、スターバックス公式オンラインストアで展開。“イチゴ体験”をテーマに、味覚だけでなくビジュアルでも楽しめる企画となっている。
【画像】イチゴとミルクが混ざり合う…スタバとコラボした「ohora（オホーラ）」ネイル
新たに登場するのは『ごろっと イチゴ ミルク』と『イチゴ チョコレート フラペチーノ』の2商品。『ごろっと イチゴ ミルク』は、昨年人気を集めた「THE 苺 ミルク」をベースに、イチゴ果肉を加えて進化させた一杯。ごろっとした果肉感と、ふわふわにブレンドしたミルクによる軽やかな口あたりが特徴で、イチゴとミルクの2層が混ざり合い、やわらかなピンク色へ変化するビジュアルも楽しめる。
一方、『イチゴ チョコレート フラペチーノ』は、甘酸っぱいストロベリーソースに、チョコレートチップのつぶつぶ食感とミルク、チョコレートソースのコクを重ねた商品。果実感とチョコレートの濃厚さを同時に味わえる、満足感のある仕上がりとなっている。
また同日からは、「ohora + STARBUCKS」と題したコラボレーションネイルも発売。ビバレッジやブランドの世界観から着想を得た全3種を展開する。
『ohora + STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Strawberry Milk』は、『ごろっと イチゴ ミルク』をイメージし、イチゴとミルクが混ざり合う柔らかな色合いを表現。透明感のあるピンクや赤のニュアンスで、飲み物の質感を指先に落とし込んだ。
『Double Tall Latte』は、ラテのグラデーションをモチーフにしたブラウン系デザイン。『Starbucks Green』は、ブランドを象徴するグリーンを基調に、ドリンクIDボックスやメッセージを思わせるアクセントを取り入れている。
各ネイル商品には、ベアリスタやカップ、スターなどスターバックスを象徴するモチーフをデザインしたネイルパーツシールも付属。日常の中でスターバックスの世界観を楽しめるアイテムとして提案する。
■商品概要 ※価格はすべて税込
『ごろっと イチゴ ミルク』Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞609円 ＜店内＞620円
『イチゴ チョコレート フラペチーノ』Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞732円 ＜店内＞745円
◆販売期間：2026年5月11日（月）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。
※スターバックス リワード会員向けに、5/8（金）より3日間先行販売。
◆取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【画像】イチゴとミルクが混ざり合う…スタバとコラボした「ohora（オホーラ）」ネイル
新たに登場するのは『ごろっと イチゴ ミルク』と『イチゴ チョコレート フラペチーノ』の2商品。『ごろっと イチゴ ミルク』は、昨年人気を集めた「THE 苺 ミルク」をベースに、イチゴ果肉を加えて進化させた一杯。ごろっとした果肉感と、ふわふわにブレンドしたミルクによる軽やかな口あたりが特徴で、イチゴとミルクの2層が混ざり合い、やわらかなピンク色へ変化するビジュアルも楽しめる。
また同日からは、「ohora + STARBUCKS」と題したコラボレーションネイルも発売。ビバレッジやブランドの世界観から着想を得た全3種を展開する。
『ohora + STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Strawberry Milk』は、『ごろっと イチゴ ミルク』をイメージし、イチゴとミルクが混ざり合う柔らかな色合いを表現。透明感のあるピンクや赤のニュアンスで、飲み物の質感を指先に落とし込んだ。
『Double Tall Latte』は、ラテのグラデーションをモチーフにしたブラウン系デザイン。『Starbucks Green』は、ブランドを象徴するグリーンを基調に、ドリンクIDボックスやメッセージを思わせるアクセントを取り入れている。
各ネイル商品には、ベアリスタやカップ、スターなどスターバックスを象徴するモチーフをデザインしたネイルパーツシールも付属。日常の中でスターバックスの世界観を楽しめるアイテムとして提案する。
■商品概要 ※価格はすべて税込
『ごろっと イチゴ ミルク』Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞609円 ＜店内＞620円
『イチゴ チョコレート フラペチーノ』Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞732円 ＜店内＞745円
◆販売期間：2026年5月11日（月）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。
※スターバックス リワード会員向けに、5/8（金）より3日間先行販売。
◆取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）