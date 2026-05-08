「結婚詐欺では？」“フィギュア女王”キム・ヨナ、5歳下夫に待たされていた？夫が当時を振り返る

歌手コ・ウリムが、妻で元フィギュアスケート選手のキム・ヨナへの深い愛情と、結婚前後の正直な心境を明かした。

去る5月7日、コメディアンのキム・ジュノのYouTubeチャンネルに出演したコ・ウリムは、“フィギュア女王”ではない人としてのキム・ヨナの意外な魅力を語った。

【画像】キム・ヨナ、夫と甘々キス

結婚からわずか1年で入隊することになったコ・ウリムに対し、キム・ジュノは「もはや結婚詐欺に近いのではないか」と冗談を言った。

これに対し、コ・ウリムは「交際を始めたときから、すごく申し訳なかった。軍隊のことを解決してこそ、結婚できると話したところ、妻は快く待ってくれて、理解してくれた」とキム・ヨナの寛大さを自慢した。

（写真＝YouTubeチャンネル「ジュノ ジミン」）2枚目：左からコ・ウリム、キム・ジュノ

コ・ウリムは、キム・ヨナと交際し始めたときから結婚を予感していたという。彼は、「交際を始めたときから、この人とは結婚まで行くだろうという確信があった」として、「僕は落ち着いていて物事に動じないタイプだが、そういうところが妻と似ている」と伝えた。

特に、「ヨナさんは本当にサバサバしている。交際するなかで、本当に質素な人なのだなと強く感じ、その姿を見て『離してはいけない』と決心した」と、キム・ヨナの素朴な魅力を明かした。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。

◇コ・ウリム プロフィール

1995年7月10日生まれ。ソウル大学出身の声楽家で、4人組ボーカルグループ「Forestella」のメンバー。同グループは韓国JTBCのオーディション番組『ファントム・シンガー2』で優勝した。コ・ウリムは低音ボイスで多くの女性ファンを持つ人物。2022年7月、同年10月に“フィギュア女王”キム・ヨナと結婚することを電撃発表し、大きな話題となった。兵役のため2023年11月20日に入隊し、2025年5月19日に除隊した。