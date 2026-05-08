ドラマ『リボーン』主人公の父親が突如現れる急展開！父の土下座を“冷酷社長”高橋一生は華麗にスルー

高橋一生が、冷酷無比な社長・根尾光誠と、正義感に溢れ周囲に愛される男・野本英人の一人二役に挑んでいるドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。

本作は、新興IT企業「NEOXIS」の社長である主人公・光誠が、何者かに階段から突き落とされ、気がつくと2026年から2012年の世界に遡っていたところからスタート。さらに光誠は、自分が立ち退きを進めていた寂れた商店街に生きる男・英人に“転生”しており、人生をやり直す羽目になった男の“再生《リボーン》の物語”が描かれている。

5月5日（火）に放送された第4話では、英人に転生中の光誠が、行方知れずだった光誠自身の父親・根尾大誠（松尾貴史）とひょんなことから再会。

そこで光誠は、父親と“この世界の光誠”を再会させようと動くが…。

【映像】行方知れずだった父親の土下座を前に光誠は…

◆「今すぐ僕の世界から消えてください」

第4話では、“この世界の光誠”が、同僚の友野達樹（鈴鹿央士）に「蒼萬社長・一萬田仁志（坪倉由幸）に一際ライバル心を燃やすのは、自分の父親の会社の倒産の原因が一萬田にあるからだ」と語る一幕が描かれた。

一方、英人に転生中の光誠は、あかり商店街でレジの金が盗まれた窃盗事件の犯人を探すことに。

すると商店街の面々は、昔も同じような騒ぎがあったと切り出し、“社長”を名乗る男が小切手で大量に買い物をしていたが小切手は偽物で、さらに泥棒騒動とともに男は姿を消したという。

そして、この男が生きていれば70歳ぐらいだろうという話になるなか、怪しい高齢者を見かけたという目撃情報も出てきた。

そして光誠たちは、「ほとんどが空き家と化しているはずのあかり団地の4号棟に、夜な夜な謎の明かりがついていることがある」という噂から、ここに窃盗事件の犯人が住んでいるのではないかと怪しみ、さっそく向かってみることに。

予想通り、窃盗事件の犯人がその場所に住んでいたが、その正体は、光誠が幼いころに置き手紙を残して姿を消した父・大誠だった。

しかし、英人に転生中の光誠は自らの正体を明かさない選択をし、大誠に、“この世界の光誠”がいる場所を教えた。

そして大誠はNEOXISに向かうも、父親が会いに来ていることを聞いた“この世界の光誠”は、「お引き取りいただいて」と再会を拒否する。

それでも大誠は帰らず、会社から出てくる彼を待ち伏せし、ついに親子の再会が果たされた。

すると大誠は、幼い光誠を置いていったことを謝りつつも、金を貸してほしいとなりふり構わず土下座。陰からこの様子を見守っていた転生中の光誠は、「どこまでこの父親は…」と呆れる。

“この世界の光誠”は、「あなたは僕の父親ではありません。もし仮に僕があなたの息子だったらこう言うでしょうね、今すぐ僕の世界から消えてください」と厳しく吐き捨て、土下座する父親の横を通り過ぎていった。

父親を転落人生に導いた相手（＝一萬田）を憎む“親子愛”の片鱗も見せていただけに、この親子の再会シーンは何とも胸が苦しくなる一幕となっていた。