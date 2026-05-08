「出たがりの彼女」ヒカル、恋人＆子どもとのプライベートショット公開も賛否「めっちゃほのぼの癒されます」
YouTuberのヒカルさんは5月5日、自身のInstagramを更新。交際を公表している加藤神楽さんと、その子どもとのプライベート感あふれる写真を公開しました。
【写真＆動画】ヒカル＆交際中の加藤神楽＆子どものスリーショット
ファンからは「めっちゃほのぼの癒されます」「素敵な写真ですね」「最高だああああ！」「動物もだけどハクくんに癒される」「プライベートな時間にも写真を撮ったり、それを投稿してくださってありがとうございます」など、温かい声が寄せられる一方で「ヒカルのアカウントだからヒカルが見たい」「連れ子可愛がってますアピールか？」「どうせ半年もしたら別れるんだろうけど」「出たがりの彼女垢に変わり始めてる」など、投稿内容の変化に対する辛口な意見も見受けられています。
(文:五六七 八千代)
【写真＆動画】ヒカル＆交際中の加藤神楽＆子どものスリーショット
GWのデートショットを披露ヒカルさんは「ゴールデンウィークゆったりデート」とつづり、9枚の写真と1本の動画を投稿しました。車内でのスリーショットや、青い花畑のベンチで子どもと並ぶ姿、ヤギと触れ合う様子など、ゴールデンウイークを満喫する自然体の姿が収められています。
「インスタの投稿は彼女」実は4日の投稿で、「神楽に『インスタ投稿したほうがいい』と指摘されて文章も画像も音楽も全て言う通りに投稿していくことになりました」と、Instagram運用方針の変更を明かしていたヒカルさん。「インスタの投稿は彼女 リールは運用代行 ストーリーとサブスクは僕がやってると思っておいてください笑」と分担制になることを報告。今回の投稿もその一環と思われます。加藤さんのプロデュースによってヒカルさんのSNSがどのように変貌していくのか、今後の投稿が楽しみですね。
(文:五六七 八千代)