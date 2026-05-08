来年３月に横浜市で開幕する国際園芸博覧会（ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ）で、来場者輸送のシャトルバスに国産の電気自動車（ＥＶ）が導入されることが、関係者への取材でわかった。

環境に配慮したバスを使用することで、開催意義の「自然と共生する持続可能な社会」を示すことが狙いだ。

複数の政府・与党関係者が明らかにした。ＥＶバスを中心に、燃料電池バスを加えて計９０台を導入する計画。乗車定員は１台最大７０人ほどを想定し、製造する国内メーカーと調整を進めている。

園芸博会場となる横浜市瀬谷、旭両区にまたがる米軍通信施設跡地は、最寄り駅から約２キロ・メートル離れている。運営主体の国際園芸博覧会協会は、来場者輸送の主な手段として、シャトルバスを近隣４駅から１日９０〜１６０台運行することを計画している。

ＥＶバスを巡っては、大阪・関西万博などにあわせて大阪メトロが調達した中国メーカー製のＥＶバスで不具合が相次いだ。国際園芸博覧会協会の関係者は「国内メーカーであれば、何らかの修理が必要となった場合でも対応しやすい」と話す。