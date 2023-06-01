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LINE Digital Frontierは電子コミックサービス「LINEマンガ」にて、「弱虫ペダル」の99巻分無料キャンペーンを実施する。期間は5月8日0時から5月12日3時59分まで。

本キャンペーンは、「弱虫ペダル」100巻の発売を記念するもので、100時間限定で本作99巻までが完全無料公開される。

また、5月8日から5月9日までの期間中、最⼤ 10,000 円分のマンガコインが当たる「弱⾍ペダル 100 巻発売記念︕LINE マンガガチャ」も開催。連載作品を3作品読むことで1⽇1回ガチャを回すことができ、結果画⾯から X でシェアをするともう1度挑戦できる。

なお、「ebookjapan」でも「弱⾍ペダル」単⾏本の無料増量や、お得に購⼊できるキャンペーンが開催されている。

□LINEマンガ「弱虫ペダル」のページ

「弱⾍ペダル 100 巻発売記念︕LINE マンガガチャ」概要

開催期間︓5⽉8⽇0︓30～5⽉9日23︓59

※開始時間は予告なく変更となる可能性がございます。

＜特典内容＞

1等︓10,000 マンガコイン（有効期限 3 ⽇）

2等︓時短アイテム100個

3等︓時短アイテム50個

4等︓時短アイテム23個

「弱⾍ペダル 100 巻発売記念︕友だち招待キャンペーン」概要

「LINE マンガ」が初めて、もしくは久しぶりの友だちを招待すると最⼤ 5,000 マン

ガコインがもらえるキャンペーンを開催中。「LINE マンガ」ユーザーが招待コードを送信し、友だちが「LINE マンガ」アプリをダウンロード・LINE アカウントと連携をして招待コードを⼊⼒することで対象となる。招待した友だち1⼈に対して500マンガコイン、最⼤ 10⼈分の5,000マンガコインがプレゼントされる。

□詳細ページ

開催期間︓5⽉1⽇～5⽉11 ⽇23︓59