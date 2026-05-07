CS初参戦の長崎がA東京に逆転勝ち…3Qに19－0のビッグラン、準決勝進出へ大きく前進

5月7日、ハピネスアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルGAME1の長崎ヴェルカvsアルバルク東京が行われ、長崎が93－78で勝利した。

西地区を優勝し第1シードでCSに進んだ長崎は、チーム全体で3ポイントシュートの精度が上がらず、6点ビハインドで前半を終えた。それでも、第3クォーター中盤に19－0のビッグランを炸裂させ逆転。勝負の第4クォーターには、古巣対戦となる馬場雄大が要所で速攻を繰り出し、ホームで価値あるCS初白星を手繰り寄せた。

セミファイナル進出にリーチをかけた長崎の個人スタッツでは、ジャレル・ブラントリーがゲームハイとなる25得点、スタンリー・ジョンソンが16得点、アキル・ミッチェルと熊谷航が13得点を挙げたほか、イヒョンジュンが14得点10リバウンドでダブルダブルを達成する活躍を見せた。

一方、A東京はブランドン・デイヴィスが14得点、マーカス・フォスターとライアン・ロシターが12得点、セバスチャン・サイズが10得点を挙げたが、ターンオーバーからの失点がかさみ逆転負け。第8シードからの下剋上へ向けて後がなくなった。

GAME2は明日8日19時5分から、ハピネスアリーナで行われる。

■試合結果



長崎ヴェルカ 93－78 アルバルク東京



長崎｜22｜14｜30｜27｜＝93



東京｜20｜22｜15｜21｜＝78