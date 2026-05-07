欧州株　反落、前日大幅高に調整の動き
東京時間19:09現在
英ＦＴＳＥ100　 10371.07（-67.59　-0.65%）
独ＤＡＸ　　24861.22（-57.47　-0.23%）
仏ＣＡＣ40　 8299.66（+0.24　+0.00%）
スイスＳＭＩ　 13271.87（-11.39　-0.09%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:09現在
ダウ平均先物JUN 26月限　50033.00（-1.00　0.00%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7393.50（+4.00　+0.05%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　28727.25（+10.50　+0.04%）