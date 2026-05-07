欧州株 反落、前日大幅高に調整の動き
欧州株 反落、前日大幅高に調整の動き
東京時間19:09現在
英ＦＴＳＥ100 10371.07（-67.59 -0.65%）
独ＤＡＸ 24861.22（-57.47 -0.23%）
仏ＣＡＣ40 8299.66（+0.24 +0.00%）
スイスＳＭＩ 13271.87（-11.39 -0.09%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:09現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50033.00（-1.00 0.00%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7393.50（+4.00 +0.05%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 28727.25（+10.50 +0.04%）
東京時間19:09現在
英ＦＴＳＥ100 10371.07（-67.59 -0.65%）
独ＤＡＸ 24861.22（-57.47 -0.23%）
仏ＣＡＣ40 8299.66（+0.24 +0.00%）
スイスＳＭＩ 13271.87（-11.39 -0.09%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
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ダウ平均先物JUN 26月限 50033.00（-1.00 0.00%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7393.50（+4.00 +0.05%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 28727.25（+10.50 +0.04%）