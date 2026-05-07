セブン-イレブン 「創業感謝祭」で定番のおいしさを50％以上増量 牛丼・ラーメン・スイーツなどひと目で“盛り”が伝わるインパクト

セブン-イレブン・ジャパンは5月12日から順次、創業感謝祭の「感謝盛り」と銘打ち、ラーメン・牛丼・パンなど人気の定番12品を総重量ベースで50％以上増量する。価格は据え置き。

7日に記者説明会を開き、岡嶋則幸執行役員マーケティング本部長は「対象はどの店舗でも売っているような定番アイテム。開発ではそれらがひと目で増量されたと分かるようにこだわった。期間中の客数はセール前に比べて2割以上増を見込む」などと語った。

岡嶋則幸執行役員マーケティング本部長（右）、園田康清執行役員商品本部副本部長

1974年5月に国内1号店がオープンしたことを記念したキャンペーン。岡嶋執行役員は「日頃からご愛顧いただいているお客様をはじめ、あらゆる方々に感謝の“ありがとう”を伝える機会にしたい」との想いを話した。

増量企画は2024年から年1回のペースで実施。若年層を中心に客数の増加に手応えを得ており、特に昨25年はセール前に比べて約1割増えた。「物価高の影響が長引く中で、増量はお客様に期待を寄せていただける施策の1つと認識している」（岡嶋執行役員）。

今回は新たに増量する割合を総重量ベースで50％以上に統一。おなじみの商品を対象に、ひと目で増量が伝わるインパクトをもっとも重視した。

第1弾は12日から25日に6品で実施。「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」は野菜・麺・スープをすべて増量。そのボリュームは1kg以上に達し、もともと食べ応え抜群の商品がさらに強力な一杯に進化した。価格は680円（税別、以下同）。

「ふわっと生どら焼き 粒あん＆ホイップ」は、粒あんを約1・5倍、ホイップクリームを約2.4倍、さらに生地を1枚プラスした。198円。

生どら焼きのホイップは約2.4倍

第2弾も6品で、19日から6月1日まで展開。「つゆまで旨い牛丼」は牛肉を2倍に増やした。専用のタレにくぐらせたおいしさで、たっぷりのご飯と一緒に食べ進められる。紅生姜を追加。598円。

「かじるニューヨークチーズケーキ」は実に総重量約2.5倍にボリュームアップ。専門店品質のスイーツを心行くまで食べられる。270円。

岡嶋執行役員は「市場環境はコスト上昇の局面にあるが、当社で人気の定番品を改めて食べたり知ったりする機会になって欲しい。継続的に購入していただけるようになれば、将来的な収益貢献にも繋がる」とした。

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