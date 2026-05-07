マジか!? 西郷真央がドライバーからウェッジまで11本のシャフトを総とっかえしていた【女子プロセッティング】
昨年は「シェブロン選手権」でメジャータイトルを獲得した西郷真央。充実したシーズンを送ったが、今年は大幅にセッティングを変更。その変化をクラブフィッターの吉川仁氏に解説してもらった。
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西郷真央のセッティングで注目したいのはシャフトだ。なんと、ドライバー、フェアウェイウッド、アイアン、ウェッジと11本のシャフトを総入れ替えしていた。 「西郷選手はドライバーのシャフトがずっと『アッタス V2』でした。『アッタス V2』は歴代アッタスシリーズの中でも評価が高いシャフトで、西郷選手以外にも長年使い続けている選手が多いです。それがいきなり『レジオフォーミュラ M＋ 55S』になっていたので驚きました」 『レジオフォーミュラ M＋ 55S』はどういった特徴なのか？ 「高弾性素材を使っていて、全体的に張り感のあるシャフト。手元部の剛性を高くして中間から先が走ってくれます。ダウンスイングでのつぶれ戻りが強くて、復元力が高い。ゴルファーの表現で言えば『パキッとしているタイプ』のシャフトです」 吉川は続けて、西郷がシャフトを替えた理由をこう分析する。 「そもそも日本シャフトの『レジオフォーミュラ』シリーズは同社の人気アイアンシャフト『モーダス』シリーズを使っている人のために開発されたウッド用シャフト。西郷選手はアイアンのシャフトを『N.S.PRO 850GH neo』から『N.S.PRO プロトタイプ』に変更しています。このシャフトは『モーダス』系のフィーリングがあるシャフト。またウェッジも今年から『N.S.PRO モーダス3 ツアー105』にしています。アイアン、ウェッジをモーダス系にしたことによって、ドライバー、フェアウェイウッドは『レジオフォーミュラシリーズ』との相性が良くなったのでしょう」 アイアンは3年以上もミズノの『JPX 923フォージド』を使っていたが、今年は『ミズノプロ M-13』に変更していた。 「ミズノの『JPX923フォージド』は契約フリーの女子プロからも人気のアイアンです。西郷選手自身も契約フリーになってからずっと使っていましたが、今年から『M-13』というミズノプロシリーズ系のアイアンにしています。『M-13』も決してハードなアイアンではありませんが、形状はややシャープになって操作性が良いのが特徴です」 フェアウェイウッドとユーティリティの番手構成は少し独特。3W、7Wを入れた上で、4U、5Uを入れている。ちなみに7Wと4Uのロフトはどちらも21度だった。 「本人に聞いてみないとわからない部分ではありますが、組み合わせとしては珍しい。ただし、同じロフトでも7Wと4Uを比較すると、7Wの方が打球が上がりやすくて飛距離も飛ぶので、飛距離の階段は上手く作れているのでしょう」 ボールとパターも変えた。昨年まで国内メーカーのボールを使っていたが今年は『プロV1x』。パターもスコッティ・キャメロンの『ファストバック 1.5』に変更している。 昨年はメジャーで優勝して、現在の世界ランキングは15位。好成績を残すとクラブやボールをなかなか変えられない選手が多いが、西郷は大胆に変更。さらなる高みを目指したセッティングで2026年シーズンに挑んでいる。 ▼西郷真央のセッティング 1W：タイトリストGT3（10度／レジオフォーミュラM+ S55）3,7W：タイトリストGT2（15、21度／レジオフォーミュラB+ S65）4,5U：タイトリストGT2（21、24度／USTマミヤ LIN-Q HY プロトタイプ75 S）6I〜PW：ミズノ ミズノプロ M-13（N.S.PRO プロトタイプ S）50、54度：タイトリストボーケイ SM10（N.S.PRO モーダス3 ツアー105 S）60度：タイトリスト ボーケイフォージド（N.S.PRO モーダス3 ツアー105 S）PT：スコッティ・キャメロン ファストバック 1.5BALL：タイトリスト PRO V1x■解説:：吉川 仁よしかわ・じん／「4plus Fitting Labo & Golf Salon」主宰。スイングとギアの両面に精通し、「ギアーズ」や「トラックマン」を駆使して、悩めるゴルファーのギア選びをサポートする。◇ ◇ ◇最新ドライバーがたくさん出すぎてどれを選べばいいか悩む！ そんな人は関連記事『 最新ドライバーは【ストレート】【セミアーク】【アーク】の3つの開閉度合で選べ！』で悩みを解決
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