舞台『おそ松さん』来場者特典、配布決定 両面ビジュアルアクリルカードがランダム16種
舞台『おそ松さん on STAGE〜SIX MEN'S SHOW TIME〜2nd SEASON 2』（6月12日〜21日 会場：東京・品川プリンスホテル ステラボール）の来場者特典として両面ビジュアルアクリルカード（ランダム16種）が配布されることが発表された。
【写真】『松ステ』来場者特典はランダム16種！両面ビジュアルアクリルカード
本作は、日本漫画の礎を築いた巨匠・赤塚不二夫さんの生誕80周年記念し、名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作に、大人になった6つ子たちを描き社会現象を巻き起こしたアニメ『おそ松さん』（2015）から生まれた舞台、通称“松ステ”。
アニメの世界観そのままのニートでクズな「6つ子」による喜劇と、“びっくりするほどルックスがいい”6つ子のイケメンver.の「F6（エフシックス）」によるライブパフォーマンスが融合した唯一無二のエンターテイメント体験を届ける舞台は2016年にスタート。
アニメ同様に人気を博し全公演完売を続け、23年からはキャストを一新した「2nd SEASON」へと進化を遂げ、25年6月に実施されたテレビアニメ『おそ松さん』第4期放送記念イベント内で“2nd SEASON 2”の公演決定が発表された。
今作では、これまでのイメージを覆すF6の「夏らしさ全開」な劇中歌に加え、6つ子・F6それぞれの個性が光るライブパート楽曲2曲、計3曲の新曲披露も予定している。
また、チケットの一般販売が9日午前10時より開始される。
【写真】『松ステ』来場者特典はランダム16種！両面ビジュアルアクリルカード
本作は、日本漫画の礎を築いた巨匠・赤塚不二夫さんの生誕80周年記念し、名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作に、大人になった6つ子たちを描き社会現象を巻き起こしたアニメ『おそ松さん』（2015）から生まれた舞台、通称“松ステ”。
アニメ同様に人気を博し全公演完売を続け、23年からはキャストを一新した「2nd SEASON」へと進化を遂げ、25年6月に実施されたテレビアニメ『おそ松さん』第4期放送記念イベント内で“2nd SEASON 2”の公演決定が発表された。
今作では、これまでのイメージを覆すF6の「夏らしさ全開」な劇中歌に加え、6つ子・F6それぞれの個性が光るライブパート楽曲2曲、計3曲の新曲披露も予定している。
また、チケットの一般販売が9日午前10時より開始される。