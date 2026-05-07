ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３４）がまたもや球史に名前を刻んだ。

米老舗誌「スポーツイラストレーテッド」電子版「ＯＮＳＩ」は６日（日本時間７日）、「ヤンキースのアーロン・ジャッジがベーブ・ルース、ミッキー・マントルと並ぶリスト入り」との記事を配信した。

ジャッジは本拠地レンジャーズ戦に「２番・右翼」で出場すると６点を追う６回に１５号ソロを放った。ホワイトソックス村上宗隆内野手（２６）に１本差をつけメジャー単独トップとなったアーチに「ＯＮＳＩ」は「ジャッジは今シーズン、わずか３７試合で１５本塁打を放った。これは驚異的なペースだ。現在、ジャッジはアメリカンリーグのシーズン最多本塁打記録（６２本）を保持している。この日、１５本目の本塁打を放ったことで、ジャッジは１６２試合で６５本塁打のペースとなった」とたたえた。

続けて「さらに、彼はヤンキースの歴史にその名を刻んだ。ヤンキースの選手として３７試合で記録した本塁打数で歴代３位となった」と過去のレジェンドの名前を列挙。「ヤンキースのシーズン最初の３７試合における最多本塁打記録 １９５６年ミッキー・マントル…１７本、１９２６、１９２８年ベーブ・ルース…１６本、２００７年アレックス・ロドリゲス…１５本、２０２６年アーロン・ジャッジ…１５本」と記録を報じた。

続けて「ジャッジは、もはやルースやマントル、Ａロッドといった選手たちと同じリストに名前が載っていても驚かないほどのキャリアの段階に達している。彼は単なる偉大なスラッガーではなく、歴史に残る選手だ。今シーズン１５本目のホームランは、キャリア通算３８３本目。これで、通算４００本塁打まであと１７本となった」と背番号９９を絶賛した。