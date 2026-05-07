国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のノミネート作品発表会が、4月30日にTOKYO NODE HALLにて開催された。ゲストとしてアンバサダーの中島健人と畑芽育、MCにクリス・ペプラー、住吉美紀が登壇した。

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『MUSIC AWARDS JAPAN』は、アーティストら5,000人の音楽人が選ぶ国際音楽賞として、日本の音楽をアジア、そして世界へと繋げていく取り組み。授賞式は6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催され、今回はそのノミネート作品／アーティストが63部門にわたって発表された。

主要6部門の中の一つ最優秀楽曲賞には、HANA「Blue Jeans」、米津玄師「IRIS OUT」、サカナクション「怪獣」、アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」、M!LK「好きすぎて滅！」の5曲。最優秀アーティスト賞にはFujii Kaze、HANA、Mrs. GREEN APPLE、サカナクション、米津玄師の5組がノミネートされた。

全部門の発表を受けて、中島は最優秀楽曲賞に注目。「特に最近の日本を盛り上げてくれた楽曲たちですし、同時に5つ選ばれるとかないですもんね？」と甲乙つけがたいという思いから冗談混じりに提案するものの、それを畑が「ないです」といつもの調子できっぱりと否定。会場が笑いに包まれる中、クリス・ペプラーの「次回考えておきます」という助け船に、中島が「次回ぜひご検討くださいませ」と返した。

畑はCANDY TUNE、HANA、luv、STARGLOW、ブランデー戦記がラインナップに並ぶ最優秀ニュー・アーティスト賞をチョイス。「私自身と同世代のアーティストのみなさまが活躍されていて、特にHANAのみなさんが3部門でノミネートされているので、要注目かなと思っております」とコメントした。

開催前には出演アーティストがレッドカーペットを歩く華やかなショーも開かれる。中島は京都で開催された昨年を振り返り、「会場に向かっていくみなさんの衣装がとても素敵なんですよ。その時に仲良くなった藤井 風君とそこから連絡を取るようになって、風君のファッションもそうですし、日本の音楽を盛り上げていこうという空気感を話してくださったのが印象的です」と藤井 風との出会いが『MUSIC AWARDS JAPAN』だったことを明かした。

ヒップホップが好きで、特にちゃんみな、Awich、LANAといったフィメールラッパーに注目しているという畑。「ライブ前は気合を入れるためにBPM早めの音楽を聴いたりしてから、マイクを持って挑んでますね」と明かした中島は、その楽曲が一時期はYOASOBI「アイドル」だったと話す。「『アイドル』は、僕自身もアイドルなので、ステージに立つ前に必ず聴く時期がありました」と話しつつ、プライベートでのお気に入りの楽曲には「ミセスの『breakfast』は、お仕事に行く車の中で、朝に聴くのがとても心地いいなと思っています」とプレイベートでも交流のあるMrs. GREEN APPLEの楽曲を挙げた。

式の最後に中島は、「僕個人としては音楽友達に会える、楽しい時間だなと思うんですね。会場ではいろんな出会いがあったり、お互い作ってきた曲を讃えあうというのが、本当に素敵な、美しい場所だなと思っています。まだ2回目なんですけれども、日本の音楽がより充実していくように、この『MAJ』が愛される祭典になっていくように、僕もしっかり精進していきますので、どうぞよろしくお願いいたします」と挨拶した。

エントリー作品に選ばれたアーティスト・クリエイターをはじめとする音楽関係者によってノミネート作品の中から最優秀作品を決定する最終投票が4月30日よりスタートした。

（文=渡辺彰浩）