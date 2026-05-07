明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０４：００ 米・消費者信用残高

０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

１５：００ 独・貿易収支

１５：００ 独・鉱工業生産

２１：３０ 米・雇用統計

２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２１：３０ 米・平均時給

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

２３：００ 米・卸売売上高



○決算発表・新規上場など



決算発表：五洋建<1893>、日ハム<2282>、カカクコム<2371>、ＪＴ<2914>、Ｆ＆ＬＣ<3563>、ＴＩＳ<3626>、小野薬<4528>、ラインヤフー<4689>、小林製薬<4967>、ＭＡＲＵＷＡ<5344>、ＪＦＥ<5411>、いよぎん<5830>、クボタ<6326>、ブラザー<6448>、太陽誘電<6976>、ＩＨＩ<7013>、トヨタ<7203>、三菱自<7211>、ニコン<7731>、任天堂<7974>、ユニチャーム<8113>、山口ＦＧ<8418>、京成<9009>、ニッコンＨＤ<9072>、川崎汽<9107>、ＳＧＨＤ<9143>、ＮＴＴ<9432>、大ガス<9532>、日本空港ビル<9706>、コナミＧ<9766>、ヤマダＨＤ<9831>ほか



出所：MINKABU PRESS