ファミマ「Afternoon Tea」監修シリーズ初ボトル缶「黒糖ロイヤルミルクティー」登場 新作ペットボトル「白桃香るルイボスティー」も
【モデルプレス＝2026/05/07】ファミリーマートでは、紅茶ブランド「Afternoon Tea」が監修する「ファミマル 黒糖ロイヤルミルクティー」を5月12日から、「ファミマル 白桃香るルイボスティー」を5月19日から全国のファミリーマート約16,400店舗で発売する。
【写真】ファミマ「Afternoon Tea」監修シリーズ初のボトル缶
「Afternoon Tea」監修のペットボトル飲料は、2021年5月の発売以来、本格的な味わいとスッキリとした飲み口で好評を受けている人気シリーズで、累計販売本数は4.0億本を超えた。今回、シリーズ初のボトル缶飲料として、より上質で香り高い大人のご褒美ティーを目指した、「黒糖ロイヤルミルクティー」を発売。アッサム茶葉量を1.3倍使用した濃厚で芳醇な紅茶の香りに、自然な甘みと深いコクの黒糖感、そしてリッチなミルク感と、すべてにこだわった上質な味わいとなっている。また、すっきりした味わいと健康意識の高まりから幅広い顧客に支持され市場が拡大しているルイボスティーからは、「白桃香るルイボスティー」を発売。ルイボスフレーバーティーにおいて、購入者を対象としたアンケートで再販希望No.1となったピーチ味が、装い新たに再登場する。
発売を受けて「Afternoon Tea」担当者は「お茶をする時、誰もがホッとする日常の中でちょっと贅沢を感じる瞬間です。新商品の『ファミマル 黒糖ロイヤルミルクティー』は、その瞬間がより豊かになるように、上質で香り高い味わいに仕上げていますので、ご褒美ティーとしてお楽しみください。また、白桃の華やかで甘い香りの『白桃香るルイボスティー』は、この季節のリラックスティーとしておすすめのペットボトル飲料です」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
【商品名】ファミマル 黒糖ロイヤルミルクティー
【発売日】2026年5月12日
【発売地域】全国
【内容】通常のロイヤルミルクティー比1.3倍のアッサム茶葉を使用。濃厚なミルクに黒糖と紅茶のリッチな味わいが楽しめるフレーバーミルクティーとなっている。
【商品名】ファミマル 白桃香るルイボスティー
【発売日】2026年5月19日
【発売地域】全国
【内容】白桃の甘く優しい香りとルイボスティーのすっきりとした味わいが楽しめる、Afternoon Tea監修のノンカフェイン無糖フレーバーティーとなっている。
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【写真】ファミマ「Afternoon Tea」監修シリーズ初のボトル缶
◆ファミマ「Afternoon Tea」初のボトル缶飲料＆新作ペットボトル登場
「Afternoon Tea」監修のペットボトル飲料は、2021年5月の発売以来、本格的な味わいとスッキリとした飲み口で好評を受けている人気シリーズで、累計販売本数は4.0億本を超えた。今回、シリーズ初のボトル缶飲料として、より上質で香り高い大人のご褒美ティーを目指した、「黒糖ロイヤルミルクティー」を発売。アッサム茶葉量を1.3倍使用した濃厚で芳醇な紅茶の香りに、自然な甘みと深いコクの黒糖感、そしてリッチなミルク感と、すべてにこだわった上質な味わいとなっている。また、すっきりした味わいと健康意識の高まりから幅広い顧客に支持され市場が拡大しているルイボスティーからは、「白桃香るルイボスティー」を発売。ルイボスフレーバーティーにおいて、購入者を対象としたアンケートで再販希望No.1となったピーチ味が、装い新たに再登場する。
◆黒糖ロイヤルミルクティー
【商品名】ファミマル 黒糖ロイヤルミルクティー
【発売日】2026年5月12日
【発売地域】全国
【内容】通常のロイヤルミルクティー比1.3倍のアッサム茶葉を使用。濃厚なミルクに黒糖と紅茶のリッチな味わいが楽しめるフレーバーミルクティーとなっている。
◆白桃香るルイボスティー
【商品名】ファミマル 白桃香るルイボスティー
【発売日】2026年5月19日
【発売地域】全国
【内容】白桃の甘く優しい香りとルイボスティーのすっきりとした味わいが楽しめる、Afternoon Tea監修のノンカフェイン無糖フレーバーティーとなっている。
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