15年間の歩みを象徴する特別な一着が登場

湘南ベルマーレは5月7日、オフィシャルサプライヤーであるPENALTYとの15シーズン目を記念した「BELLMARE×PENALTY 15シーズン記念ユニフォーム」を発表した。

2012年から湘南のサプライヤーと務めるPENALTY。現在行われている特別リーグが最後となっている。

今回の記念ユニフォームは、PENALTYが手掛けた歴代ユニフォームの要素を1枚に集約したデザインが特徴。背番号とネームのシートカラーには、通常の商品とは異なる「プレミアムシアン」を採用し、特別感を演出している。商品コンセプトには、ポルトガル語で「いつも」「永遠に」を意味し、クラブへの強い帰属意識を表す『SEMPRE SHONAN』が掲げられた。

製作者のコメントは以下のとおり。

「これまでの歴史に敬意と感謝を込めて。BELLMARE×PENALTYの取り組みの象徴となるオーセンティックシャツ。そのひとつひとつを振り返りながら製作しました。私たちがこの15年、どれだけの情熱を注いできたか、PENALTYデーでのお声がけやSNSでの反応を拝見すると、サポーターの皆さまには伝わっているようで報われる思いです。当商品のタイトルに掲げた『SEMPRE SHONAN』これはポルトガル語で『いつも、これからも、俺たちは湘南だ』という意味です。この一言に、すべてを込めました。形は変わっても、この先もずっと、湘南であり続けていきましょう。ありがとう、湘南！」（FOOTBALL ZONE編集部）