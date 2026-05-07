「←これが、こう→」



【アフター写真】手のひらサイズから2年でこの貫禄です！笑

そんな一言とともに投稿された元保護猫のビフォーアフター写真が、大きな反響を呼んでいます。写っているのは、元保護猫の「チャッピー」ちゃん（2歳・女の子）。



1枚目は、手のひらにすっぽりとおさまって眠る、はかなげなほど小さな子猫時代の姿。そして2枚目には、アーモンド型の美しい瞳とつややかな毛並みを携え、健康的に成長した現在の姿が収められていました。



この写真が公開されると5.9万件を超える“いいね”を集め、「小さかったね」「幸せが詰まってる」「何と微笑ましい成長なんでしょう」など、胸を揺さぶられる声が相次いでいます。投稿したXユーザー・やわいさん（@k82gwixEBBMgEQn）にお話を伺いました。



会社の天井裏で見つかった小さな命

ーー出会いの経緯を教えてください。



「チャッピーは2年前、私が勤務する会社の天井裏で保護された3匹の子猫のうちの1匹です。生後推定10日でした。発見当時、保健所に連絡しようという声もありましたが、数名の方が保護する方向で動いてくださり、数日間お世話をしながら里親探しをしてくださいました。今回の投稿に添えた写真は、会社が休みのときに私が一時的に預かった際、手のひらで眠っているものです。のちに、チャッピーは私の母のもとへ、あとの2匹は会社の別の方の知人に引き取られました。みんな今も元気に暮らしています」



ーー保護後の様子はいかがでしたか？



「当時、母の家には2匹の先住猫が暮らしていました。チャッピーは出会ったときから先住猫に興味津々で、のちに1匹は虹の橋を渡りましたが、今もチャッピーは兄猫の真似ばかりしています（笑）」



ーーふだんはどのような性格の子ですか。



「人見知りしない、初見の人にも寄っていく人懐っこい性格です。私はだいたい3、4カ月に一度チャッピーと会うのですが、小さいときと変わらずやんちゃですね。母は爪切りをするにも元気すぎて苦労しているようです（笑）。あるときは仏壇の中に入って怒られていました」



“恩人”から届いたメッセージ

今回の投稿には、チャッピーちゃんの保護に関わった人たちからもメッセージが寄せられました。



「あんなに小さかったにゃんこが、こんなに美しく立派になって感無量。お父さんお母さんへの感謝の気持ちでいっぱいです。にゃんこ、親孝行するんだよ」



「この2年9カ月でこんなに立派に成長してびっくりです。あんなに小さかったのに、顔もきりっとしていい表情していますね。その表情からもお父さんお母さんからいっぱい愛情を受けて育ったんだろうと感じました。今度はその可愛さでみんなを癒やしてくださいね」



「あの屋根裏の小さな命が、こんなに堂々とした家族になったなんて、胸が熱くなりますね」



「立派に成長されましたね。カメラ目線もバッチリでとてもお利口さんで凛々しいです。幸運を呼ぶ招き猫に見えます。愛しんでもらえる父ちゃん、母ちゃんのおかげやね。目と心の癒しになりました。ありがとう」



たくさんの人の思いに支えられ、すくすくと成長したチャッピーちゃん。これからもその愛らしさで、多くの人を癒やしてくれそうです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）