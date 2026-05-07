授乳中76g、充電1回で2時間連続使用！ メデラ「フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器」

記事ポイント 片胸わずか76g（食パン1枚ほど）の超軽量カップ、モーター別体設計で胸への負担を軽減105°に開いたさく乳口と2フェーズさく乳テクノロジーで最大11.8%多く母乳を採取できることを実証吸引圧9段階調整・充電1回で最長2時間使用可能、片胸3パーツのみのシンプル設計 片胸わずか76g（食パン1枚ほど）の超軽量カップ、モーター別体設計で胸への負担を軽減105°に開いたさく乳口と2フェーズさく乳テクノロジーで最大11.8%多く母乳を採取できることを実証吸引圧9段階調整・充電1回で最長2時間使用可能、片胸3パーツのみのシンプル設計

授乳期のママの毎日を、両手を自由にしながらより軽くサポートする新製品がメデラから登場します。

2026年5月7日に発売した『フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器』は、片胸76gという超軽量カップを採用したハンズフリー電動さく乳器です。

読書やスマートフォン操作をしながらリラックスした姿勢でさく乳できる設計で、母乳育児の新しいスタイルを提案します。

メデラ「フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器」





製品名：フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器（両胸）希望小売価格：24,500円（税込26,950円）発売日：2026年5月7日販売：メデラ公式オンラインショップ、公式メデラ楽天市場店、Amazon.co.jp、赤ちゃん本舗（5月8日より）

メデラの『フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器』は、モーターをカップ本体から切り離した別体設計により、胸に装着するカップの重量を片胸わずか76gに抑えたハンズフリー電動さく乳器です。

食パン1枚ほどの軽さで胸に収まり、リラックスした姿勢を保ちながらさく乳できます。

人体工学に基づいた曲線デザインのカップと、メデラ独自の105°に開いたさく乳口が胸の圧迫を和らげ、自然なフィット感を実現します。

同設計により従来と比べて最大11.8%多く母乳をさく乳できることが実証されています（Sakalidis VS et al. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020; 99(11):1561-1567.）。

さく乳後のお手入れは片胸3パーツのみで完結するシンプルな構造です。

片胸76gを実現した軽量・フィット設計





ブラの中に収まるコンパクトなカップは、胸の自然な丸みに沿う人体工学的な曲線で設計されています。

付属インサートは21mm・18mm・15mmの3サイズ展開で、授乳ママそれぞれの体型に合わせてフィット感を細かく調整できます。

吸引圧は9段階で変えられ、LEDディスプレイで現在の設定をその場で確認しながら使えます。

2フェーズさく乳テクノロジー





赤ちゃんが母乳を飲むときの自然なリズムを再現した「2フェーズさく乳テクノロジー」を搭載しています。

最初の刺激フェーズで母乳の分泌を促し、続くさく乳フェーズで効率的に採取する2段階の動作で、身体への負担を抑えながら十分な量を確保します。

このテクノロジーはメデラが60年以上にわたる母乳育児の科学的研究を基に開発したもので、1回のフル充電で最長2時間の連続使用が可能です。

ハンズフリーで広がるさく乳スタイル





両手が自由になることで、読書やスマートフォンの操作、ゆったりとした休息を楽しみながらさく乳できます。

夜間や外出先でも静かに動作する設計のため、就寝中の赤ちゃんのそばでも、カフェや移動中などの外出シーンでも使いやすい仕様です。

メデラはリラックスタイムに向く『フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器』と、動きながら効率的に過ごせるモーター内蔵チューブレスの『モーションインブラ電動さく乳器』という2つのハンズフリースタイルを展開しており、その日の過ごし方に合わせて選べます。

発売記念Instagramキャンペーン





片胸76gの超軽量設計と、最大11.8%多く採取できる実証済みのさく乳テクノロジーが、育児の忙しい毎日の中でも母乳育児を無理なく続けられる環境を整えます。

インサート3サイズ（21mm・18mm・15mm）付属で体型を問わずフィットし、税込26,950円で購入できます。

メデラ「フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器」の紹介でした。

よくある質問

Q. 片胸用と両胸用の違いは何ですか。

A. 今回発売した『フリースタイルミニ・ハンズフリー電動さく乳器』の製品概要に記載されているモデルは両胸対応です。

希望小売価格は24,500円（税込26,950円）で、カップ・インサート3サイズ・モーター本体がセットになっています。

Q. 2フェーズさく乳テクノロジーの刺激フェーズとさく乳フェーズは自動で切り替わりますか。

A. 刺激フェーズからさく乳フェーズへの切り替えはLEDディスプレイを確認しながら操作できます。

吸引圧は9段階で調整可能なため、体調や母乳の出具合に合わせて細かく設定できます。

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