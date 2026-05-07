「サカナクション グッドナイト・プラネタリウム」10年ぶり上映決定。山口一郎がナレーション

エンタテインメント施設「コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ」にて、2026年5月29日（金）より、「サカナクション グッドナイト・プラネタリウム」をリバイバル上映することが発表された。ナレーションは、サカナクションのボーカル・山口一郎が担当する。

「サカナクション グッドナイト・プラネタリウム」は、光学式プラネタリウム「Infinium Σ（インフィニウム シグマ）」の魅力を最大限に生かした作品。これまでにない星空表現に加え、音に合わせてひとつひとつの星を映し出し、壁や床面にも星々を投映することで、まるで宇宙を漂っているかのような幻想的な空間を作り出す。サカナクションの音楽と融合した、没入感あふれる作品となっている。

昨年12月よりプラネタリウム天空（押上）でリバイバル上映され、6万人を超える来場者を集めた人気作でもある。2015年、プラネタリウム満天（池袋）のリニューアル記念として制作された本作が、オリジナルの演出で10年ぶりに蘇る。

◼︎サカナクションの楽曲とめぐる夜の世界

音楽と星空を体感できる、サカナクションとのコラボレーション作品。空間全体がアート作品と化したドームの中で幻想的な映像と、ドームシアター（プラネタリウム）の音響システム向けにサラウンド化した「ミュージック」「グッドバイ」「ユリイカ」をはじめとするサカナクションの人気楽曲が、ドーム全体を包み込む。なお、この作品は海外でも高く評価され、2つの賞を受賞している。

受賞歴・「IMMERSIVE FESTIVAL MADRID 2016」Best Fulldome Music Show受賞：スペイン開催・「Immersive film festival 2017」でpublic choice awardを受賞：ポルトガル開催

◼︎ナレーションはサカナクションのボーカル・山口一郎

サカナクション

作品のナレーションは、ボーカルの山口一郎が担当。サカナクションの文学性の高い歌詞と山口の声が、詩的で哲学的な世界観を語り、観る者を物語の中へと誘う。プラネタリウムの星空とサカナクションの音楽が融合した、非日常的な空間を楽しめる。

なおサカナクションは、2026年秋に全国アリーナツアー「SAKANAQUARIUM 2026」の開催も決定。9月8日（火）から10月4日（日）にかけて、東京・日本武道館、大阪・大阪城ホール、兵庫・GLION ARENA KOBEの3都市10公演を予定している。

【開催概要】

「サカナクション グッドナイト・プラネタリウム」

上映期間：2026年5月29日(金)〜上映場所：プラネタリウム満天(池袋)上映時間：約40分チケット販売：Starry Members会員さまは上映7日前の正午12時から、非会員さまは上映5日前の正午12時からオンライン購入が可能。※コニカミノルタプラネタリウム会員サービスStarry Membershttps://planetarium.konicaminolta.jp/starrymembers/guide/

プラネタリウム「サカナクション グッドナイト・プラネタリウム」公式ウェブサイトhttps://planetarium.konicaminolta.jp/program/sakanaction/?rl=260507_all_sakanaction

【ツアー情報】

「SAKANAQUARIUM 2026」

【9月】9月8日(火) 東京・日本武道館9月9日(水) 東京・日本武道館9月12日(土) 大阪・大阪城ホール9月13日(日) 大阪・大阪城ホール9月18日(金) 東京・日本武道館9月19日(土) 東京・日本武道館9月29日(火) 兵庫・GLION ARENA KOBE9月30日(水) 兵庫・GLION ARENA KOBE

【10月】10月3日(土) 東京・日本武道館10月4日(日) 東京・日本武道館

特設サイトhttps://sakanaction.jp/feature/tour2026