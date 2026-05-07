【大鳳 春の暁に鳳歌うVer.】 2027年1月 再販予定 価格：38,280円

アルターは、フィギュア「大鳳 春の暁に鳳歌うVer.」を2027年1月に再販する。価格は38,280円。

本製品は、スマホゲーム『アズールレーン』より、「大鳳」が着せ替え「春の暁に鳳歌う」を纏った姿で1/7スケールフィギュア化したもの。2024年4月に発売した商品の再販品となる。

東煌風ドレス姿で立体化しており、胸元が開いた大胆なドレスを着こなす彼女をしっかり再現。少し細めた瞳と、薄く開いた口元の表情が妖艶な雰囲気たっぷりで、豊かな胸や太ももに対して引き締まったウエストや足首など、メリハリが効いたボディラインも目を惹く造形となっている。

シルク生地のような高級感あるドレスの彩色表現も美しい仕上がりで、吊り下がる提灯や鳳凰の描かれた屏風も相まって、優雅な情景のフィギュアとなっているほか、提灯はLED内蔵により点灯できる。

「大鳳 春の暁に鳳歌うVer.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約250mm（台座含む） 素材：PVC、ABS その他仕様提灯はLED内蔵により点灯可能※LEDの点灯にはボタン型電池が必要。電池は別売り。

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※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。