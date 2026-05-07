【鈴谷 ミッドナイト・ケア】 11月 発売予定 価格：39,600円

フリーイングは、フィギュア「鈴谷 ミッドナイト・ケア」を11月に発売する。価格は39,600円。

本商品はゲーム「アズールレーン」より「鈴谷」を着せ替えスキン「ミッドナイト・ケア」の姿で1/4スケールフィギュア化したもの。寝そべって誘惑するようなポーズが再現され、右手に携えた注射器や口元の仕草などと蠱惑的な雰囲気が表現されている。

露出度の高いナースモチーフのコスチュームにボリューム感あふれるプロポーション、柔らかさを感じさせる肉感表現や陰影なども細かく表現されている。

鈴谷 ミッドナイト・ケア

11月 発売予定

価格：39,600円

スケール：1/4

サイズ：全長約220mm・全高約140mm

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