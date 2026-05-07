漆黒の空にきらめく銀河のように、和歌山の鉄路にあの列車が帰ってきます。JR西日本は2026年夏の「WEST EXPRESS 銀河」紀南コースの運行計画を発表しました。運行期間は2026年7月3日(金)〜9月30日(水)まで。今シーズンも京都から新宮へ向かう「夜行特急」と、新宮から大阪・京都へ戻る「昼行特急」の2つのスタイルで運行。

深夜の和歌山駅で味わう和歌山ラーメンなど地元と連携したおもてなしも用意され、鉄道ファンのみならず、夏の週末おでかけや和歌山観光を計画する一般層にも注目のトピックです。本記事では、その詳細なダイヤや、独自の予約攻略法を解説します。

2026年夏「WEST EXPRESS 銀河」紀南コースの運行概要

JR西日本が運行する大人気観光列車「WEST EXPRESS 銀河」が、2026年夏も紀南コースに登場します。

・運行期間：2026年7月3日(金)〜9月30日(水)

・運行区間：京都⇔新宮駅間

・列車種別：京都・大阪⇒新宮は夜行特急列車、新宮⇒大阪・京都は昼行特急列車として運行されます。

運転日カレンダー（始発駅基準）

夜行・昼行で異なる魅力！停車駅と時刻表

「WEST EXPRESS 銀河」紀南コースの醍醐味は、行きと帰りで全く異なる旅情を味わえる点です。

夜行特急（新宮行き）の主な時刻と魅力

京都 21:13発⇒新大阪 22:13発⇒大阪 22:19発⇒和歌山 0:30発⇒串本 8:00発⇒新宮 9:35着

和歌山ラーメンのおもてなし

今回の運行で特に注目なのが、地元と連携した「おもてなし」です。夜行特急の和歌山駅停車中には、別途料金で「和歌山ラーメン」を楽しめるという深夜の至福の時間が用意されています。深夜のホームで味わうラーメンは、かつてのブルートレインや夜行急行の旅情を彷彿とさせ、古き良き鉄道旅を愛するファンにはたまらない演出です。

昼行特急（京都行き）の主な時刻と魅力

新宮 14:00発⇒串本 15:07発⇒白浜 16:32発⇒和歌山 19:05発（休日は18:57発）⇒大阪 20:17発⇒新大阪 20:22発（休日は20:23発）⇒京都 20:53着

昼間の魅力は車窓の景色

昼行（復路）は太平洋を間近に臨む「紀勢本線の青い海」を車窓から心ゆくまで堪能できるのが最大の魅力です。

予約方法・チケット攻略法

きっぷは、各運行日の1か月前の10時から全国のみどりの窓口やJR西日本ネット予約サービス「e5489」などで発売されますが、大人気列車のため争奪戦は必至です。

e5489では、発売開始日の1週間前の5時30分から「事前申込サービス」が利用可能です（ファーストシート、クシェット、リクライニング利用でWESTER会員限定）。

さらに、一部の海側座席などは「tabiwa トラベル」にて、観光や宿がセットになったプランとして先行発売される予定です。確実に指定席を押さえたい方は、この先行予約プランを早めにチェックし、確実に「特等席」を確保することが、この旅を成功させる唯一の近道といえるでしょう。

瑠璃紺色の車体が、夏の夜と青い海に溶け込む14日間。「WEST EXPRESS 銀河」の旅では、列車という空間そのものが、あなたを日常から切り離す特別な目的地になります。

1か月前の10時に挑むか、それとも先行予約のプランを手に入れるか。2026年夏の週末は、特別な和歌山・紀南の旅へ出かけてみてはいかがでしょうか。

（画像：JR西日本、TOP写真：PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）