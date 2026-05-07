第1話の出土状態を初商品化、特殊石塗料で風化感と非均一感を再現！ プレミアムバンダイ「アークル 超古代石化バージョン」

記事ポイント 2000年放送の平成仮面ライダー第1作『仮面ライダークウガ』の変身ベルト「アークル」が、第1話で描かれた超古代からの出土時の石化状態を再現した「超古代石化バージョン」として初めて商品化されます。化石の肌触りに近いツヤのない凹凸質感、細かな粒子による非均一感・風化感を特殊な石塗料で表現し、至近距離での鑑賞に堪える仕上げが施されています。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月7日（木）16時より予約受付開始、価格は19,800円（税込）です。 2000年放送の平成仮面ライダー第1作『仮面ライダークウガ』の変身ベルト「アークル」が、第1話で描かれた超古代からの出土時の石化状態を再現した「超古代石化バージョン」として初めて商品化されます。化石の肌触りに近いツヤのない凹凸質感、細かな粒子による非均一感・風化感を特殊な石塗料で表現し、至近距離での鑑賞に堪える仕上げが施されています。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月7日（木）16時より予約受付開始、価格は19,800円（税込）です。

平成仮面ライダー第1作として2000年から2001年にかけて放送された『仮面ライダークウガ』の変身ベルト「アークル」が、第1話に描かれた超古代からの出土時の石化状態を再現した「超古代石化バージョン」として初めて商品化されます。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、2026年5月7日（木）16時より予約受付が始まります。

プレミアムバンダイ「アークル 超古代石化バージョン」





商品名：アークル 超古代石化バージョン価格：19,800円（税込）※送料・手数料別途サイズ：H約107mm×W約410mm×D約320mm対象年齢：15才以上セット内容：アークル 超古代石化バージョン×1予約期間：2026年5月7日（木）16時〜2026年6月21日（日）23時予定商品お届け：2026年9月予定販売：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」ほか発売元：株式会社バンダイ

『仮面ライダークウガ』EPISODE 1で描かれた、変身ベルト「アークル」が超古代遺跡から出土された際の石化状態を、初めて立体商品として再現したコレクターズアイテムです。

2026年2月に発売された「CSM変身ベルト アークルver.25th」の金型を活用しつつ、一部パーツを新規造形し、特殊な石塗料で仕上げた重厚感ある一品となっています。

光る・鳴る機能は搭載されておらず、飾って鑑賞するディスプレイピースとして設計されています。

発売済みの「CSM変身ベルト アークル」と並べることで、『仮面ライダークウガ』の世界観をより深く手元で再現できます。

特殊石塗料が生む質感





表面に使われた特殊な石塗料は、化石の肌触りに近いツヤのない質感で、薄く凹凸が刻まれています。

ベタの一色ではなく細かな粒子塗装を重ねることで非均一感と風化感が生まれ、至近距離でじっくり眺めても本物の石のような説得力ある外観を持ちます。

新規造形で再現した破損状態の細部





「CSM変身ベルト アークルver.25th」では開口していたスピーカーやセンサーの穴が、新規造形によって埋められています。

さらにベルト帯が破損された状態のビジュアルも新規設計で再現されており、第1話の出土シーンを構成する細部が立体として確認できます。

予約は2026年6月21日（日）23時まで「プレミアムバンダイ」にて受け付けており、商品お届けは2026年9月を予定しています。

価格は19,800円（税込）、対象年齢は15才以上で、準備数に達した時点で販売が終了となります。

プレミアムバンダイ「アークル 超古代石化バージョン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「CSM変身ベルト アークルver.25th」と「超古代石化バージョン」の違いは何ですか？

A. 「超古代石化バージョン」は「CSM変身ベルト アークルver.25th」の金型をベースに、スピーカーやセンサーの穴を新規造形で埋め、ベルト帯の破損状態を新規設計で再現しています。

特殊な石塗料による石化表現が加わっており、光る・鳴る機能はありません。

Q. 『仮面ライダークウガ』はどのような作品ですか？

A. 2000年から2001年にかけて放送された平成仮面ライダー第1作です。

主人公・五代雄介が古代遺跡から発掘された変身ベルト「アークル」を装着して仮面ライダークウガとなり、グロンギ族（未確認生命体）と呼ばれる怪人たちから人々を守るために戦います。

(C)石森プロ・東映

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