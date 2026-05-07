国士舘大学大学院客員教授・八幡和郎先生は、「近代日本において、全国のどこで生まれても地元の各都道府県に名門高校があり、良質な高校教育を受けることができることは国力の源泉となってきた」と語っています。当連載では、そんな八幡先生の著書『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで -』から一部を抜粋し、全国の名門高校をご紹介していきます。今回取り上げるのは「膳所高校」です。

【書影】歴史・伝統・校風、有名な卒業生まで徹底網羅。八幡和郎『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで -』

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膳所高校 県立／共学／滋賀県大津市膳所

研究者を多数輩出する京都大学進学有力公立高校

滋賀県では彦根東高校が一中にあたる。明治前半にあっては、旧制中学から帝国大学を目指すのは士族の子弟がほとんどだったからである。

膳所（ぜぜ）高校が滋賀県第二尋常中学校として創立されたのは、明治31年（１８９８）のことである。比叡山延暦寺のお膝元である坂本も候補地になったが、交通が不便だというので、城下町だった膳所に、旧藩校遵義堂の跡地を利用して設立された。ＪＲ膳所駅から１キロほどの立地にある。

明治41年（１９０８）に県立膳所中学校と改称され、戦後は、大津市内にあったすべての中等教育機関と統合され、大津高校となった。その後、昭和27年（１９５２）に大津高校は、大津東高校と大津西高校に分割され、その４年後に大津東高校は膳所高校と改称された。また、大津西高校は大津高校になった。

通学区域は、戦後の一時期は大津市内に限定されたり、その後、草津周辺や旧甲賀郡を含む県南全体に広げられたり、大津市外からの受け入れを少数に限定されたりしたが、現在では自由化されている。平成９年（１９９７）に理数科を設けた。

２０２６年度入試では、東京大学に５名、京都大学に４９名が合格した。近年は京都大学と大阪大学に40〜50名程度を出し、同志社大学、立命館大学の合格者数ではトップクラスである。２０１７年度には、京都大学合格者数で洛南高校に次ぐ全国２位になった。

学校の教育方針

学校の教育方針としては、思考力を地道に伸ばすことを掲げている。そのために、京都大学との高大連携や、イギリス研修に毎年20 名ほどを派遣するなど受験には直結しない活動も重視している。また、班（部）活動も盛んで、スポーツでは、平成30年（２０１８）の選抜高校野球大会に４度目の出場を果たし、データを駆使した守備隊形も話題になった。琵琶湖に近い地の利を生かしてボートやヨットでは全国的な強豪である。

京都大学教授の出身校を調べたら最大勢力だったこともあり、卒業生の長尾真が総長をつとめた。政治家では、三日月大造（滋賀県知事）、佐藤茂樹（元衆議院議員）、小鑓隆史（参議院議員）などがいる。芸能マスコミでは、長戸大幸（音楽プロデューサー。B'zやZARDを育てた）、野村正育（ＮＨＫアナウンサー）、井上和彦（軍事ジャーナリスト）らがいる。本書の著者である八幡の母校でもある。

本屋大賞（２０２４年）をとった宮島三奈『成瀬は天下を取りにいく』の主人公は膳所高の生徒という設定だ。学園紛争時代には活動家が多く、若林盛亮（よど号ハイジャック犯）や坂東國男（元連合赤軍幹部で海外逃亡中）も卒業生。戦前は軍人も多く、同時に８人の将官を出したことも。

県内初のノーベル賞受賞者は、長浜北高校出身の坂口志文であったが、その兄は膳所高校の教員だったと話題になった。その二人の父親は虎姫中学から第一高等学校、京都帝国大学を経て県内の高校の校長などを務めていたそうで、地方公立高校の質の高さが注目された。

※本稿は、『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで -』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。