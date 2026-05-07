工具などを手がける角利産業（新潟県三条市）は、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズの世界観を取り入れたワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」から、マルチツール「A.T.FIELD ビクトリノックス スイスカード」全2種を、2026年5月15日に同シリーズの公式ストア「EVANGELION STORE」および同社通販サイト「角の道具屋」などで発売する。

「初号機 暴走」と「2号機 ザ・ビースト」2モデル

同ブランドとスイス発祥のツールメーカー「VICTORINOX（ビクトリノックス）」がコラボレーション。暴走するエヴァンゲリオン初号機、獣化第2形態の同2号機がモチーフのカード型マルチツールで、日常の軽作業やケアに適するという。

レターオープナー、はさみ、ピン、マイナスドライバー、つめやすり、ピンセット（毛抜き）、つまようじ、ボールペン、スケール（センチ/インチ）をカード型ケースに収納。厚さ約4ミリで重さ約26グラムと薄型軽量のクレジットカードサイズで、財布やポケットに入れて持ち運べる。

「初号機 暴走」と「2号機 ザ・ビースト」全2種を用意する。

価格は各6600円（税込）。