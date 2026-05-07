「優しさと愛にあふれてる」「幸せな猫ちゃん」と絶賛されているのは、お父さんにグルーミングをしてもらう猫ちゃんの光景。まるでエステに来たのかと思うような気持ちよさそうな表情がかわいいと、8万再生を超えて反響を呼んでいます。猫ちゃんのうっとりとした表情が、たくさんの人に癒しを届けています。

【動画：グルーミング用のグローブをはめていると、猫がやってきて…幸せいっぱいな光景】

お父さんにグルーミングをしてもらう壱くん

まるでエステに来たような猫ちゃんの光景が反響を呼んでいるのは、Instagramアカウント『まじゅみ』に投稿された、ある日の光景。その日、茶白猫の壱くんのお父さんは、床にペット用マットを敷き、右手にグルーミング用グローブをはめていたそう。すると、その様子を見た壱くんがどこからともなくやってきて、お父さんの目の前のマットの上にゴロンと横になったといいます。

どうやら壱くんは、お父さんが自分のためにグルーミングの準備をしていたのが分かっていたご様子。まるで「お願いします」というように、お父さんが体を撫でやすいようリラックスしてその場に寝転ぶのでした。

気持ち良くて思わずうっとり顔に

そんなお利口な壱くんの様子に、思わず嬉しそうな声をあげるお父さん。そして準備が整ったお父さんは、グローブをはめた右手で優しく壱くんの体を撫で始めます。

壱くんはその感触が気持ちいいのか、どんどんうっとりとした顔になっていったそう。お父さんの手の動きに合わせて目をシパシパと閉じたり開いたり。こんなに気持ちよさそうな顔を見せてくれたら、いつまでも撫でてあげたくなってしまいそうです。

幸せいっぱいなふたりの姿に絶賛の声

そんな壱くんとお父さんのグルーミングの光景は、たくさんの人に笑顔を届けることに。

グルーミングをしてもらって気持ちよさそうな壱くんのお顔や、お父さんの優しい声に温かい気持ちになると絶賛の声が寄せられ、「お利口さん♡」「愛情たっぷりなお父さんの声が素敵」「ふたりの信頼関係が素敵です」といったコメントも寄せられることとなりました。

まるでエステに来たかのような表情を見せる壱くんのブラッシングタイムの光景は、見ている人にも幸せをおすそ分けしてくれると、8万再生を超える反響が寄せられることに。

Instagramアカウント『まじゅみ』では、この日のような壱くんの日常のひとコマや、家族との温かなふれあいの光景が投稿されていますよ。

壱くん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「まじゅみ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。