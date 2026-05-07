日本人メイクアップ・アーティストとして初めてエミー賞を受賞したカオリ・ナラ・ターナーさん（92）が5月8日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。



【写真】結婚の立会人は世界的名優だったそうです。黒柳徹子さん（右）もびっくり

カオリさんは幼少期から日本舞踊とタップダンスを習い、戦後はダンサーとして活躍。香港公演中、映画の撮影で来ていたメイクアップ・アーティストの夫と出会い結婚しました。結婚の立会人は、なんと、あの名優スティーブ・マックイーンさんだったといいます。



当初は米国でもダンスをしていたカオリさんですが、ケガが元で引退を余儀なくされ、気晴らしに…と夫の海外ロケに同行。そこで、メイクのスタッフが足りなかったため、ダンサーとして自分で舞台メイクをしていたカオリさんが手伝うことになり、メイクアップ・アーティストのユニオンに所属することになりました。



以来、数々の映画やドラマの仕事をしながら日米を行き来していましたが、88歳の時に米国の家が火事に…。夫の遺品や思い出の品、ドレスや着物も燃えてしまったそうですが、いろいろな偶然が重なって今、生きていることに感謝しているといいます。