BANDAI SPIRITSは、イベント限定ガンプラ「ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム(REVIVAL Ver.)」各色のランナーを通販サイト「プレミアムバンダイ」にて販売を予定している。価格は各550円。

本商品はポップアップイベント「GUNPLA POP-UP RUNNER’S GATE」にて販売されたガンプラ「ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム(REVIVAL Ver.)」の各色を販売。A1、A2、B1、B2計4枚のランナーと6種類の色を組み合わせて、自分だけのオリジナルガンプラを組み立てられる商品となっている。

ランナーのカラーは「RED・YELLOW・GREEN・SKY BLUE・PINK・BLUE」の6種類が展開される。

□「プレミアムバンダイ」の「ガンプラ」ページ

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