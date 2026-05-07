現地時間２日にケンタッキーダービーを制したゴールデンテンポ（牡３歳、シェリー・ドゥヴォー厩舎、父カランバ）は２冠目のプリークネスＳ・Ｇ１（１６日、ローレルパーク競馬場・ダート１９００メートル）を見送り、米３冠最終戦のベルモントＳ・Ｇ１（６月６日、サラトガ競馬場・ダート２０００メートル）に向かうことが７日、分かった。シェリー・ドゥヴォー厩舎の公式Ｘで発表された。

Ｘには「チームとして慎重に話し合いを重ねた結果、ゴールデンテンポはプリークネスＳには出走しないことを決定しました」とつづり、「今後に向けて彼にとって最善の決断は、この大きなレースの後、少し時間を与えることだと私たちは考えています。彼の健康と幸福、そして長期的な将来は、これからも常に私たちの最優先事項であり続けます」とコメントを発表。中１週でのタイトなローテーションを避け、馬の体調を最優先したためとみられる。

これにより米３冠は消滅。米３冠は２０１８年のジャスティファイまで１３頭が達成していた。

１冠目の後、メリーランド・ジョッキークラブから発表されたプリークネスＳの出走候補１６頭にはゴールデンテンポの名前があり、動向が注目されていた。