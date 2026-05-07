オスの運命はX染色体ひとつで決まる？ 三毛猫になれない「性染色体」の真実【猫柄図鑑】

猫の毛柄を決める毛色の遺伝子【O/o 遺伝子座の特徴】

A/a 遺伝子座の効果を消す

O/o遺伝子座の「O」はオレンジ（orange）に由来しています。O/o遺伝子座には、体に茶（オレンジ）キジの毛を生やすO遺伝子、体に茶キジの毛を生やさないo遺伝子の２つの対立遺伝子があります。O遺伝子はo遺伝子に対して優性です。O遺伝子は２つの大きな特徴を持っています。これが、メスしか三毛猫になれない大きな理由にもなっています。

ひとつめの特徴は、エピスタシス効果により、A/a遺伝子座の遺伝子の効果を消し去ることです。したがって、O遺伝子を持っていると、黒キジ模様（A遺伝子）や黒い毛（a遺伝子）が生えてくることはありません。

２つめの特徴は、O/o遺伝子座が性染色体であるX染色体の上にあることです。猫ではメスはX 染色体を２つ（XX）持っていますが、オスはひとつしか持っていません（XY）。

したがって、メスの遺伝型はOO型、Oo型、oo型の３タイプですが、オスの場合はO 型とo 型の２タイプになります。

O 遺伝子…毛柄に茶（オレンジ）キジが入る

o 遺伝子…毛柄に茶（オレンジ）キジが入らない

【茶キジの猫】

O 遺伝子を持つ猫は、体に茶キジの毛が入ります。

メスはX染色体を２本持つので……

↓

遺伝子型はOO 型かOo 型かoo 型の３通り オスはX染色体を１本しか持たないので……

↓

遺伝子型はO 型かo 型の２通りだけ

【POINT】

X染色体上に遺伝子があるために、オスとメスでは遺伝の仕方が異なることを「伴性遺伝」といいます。

【出典】『猫柄図鑑』監修：山根明弘