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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「アイドルとラッパーにインタビュー」と題した動画を公開した。街角で遭遇したラッパーのジョジョとアイドルの小川華が、リアルな懐事情や現在の活動にかける熱い思いを明かしている。



インタビューは、ラップのレッスン帰りだという2人のユニークな関係性からスタート。現在の仕事を選んだ理由について問われると、ジョジョは「生まれた時からラッパーでした」と即答。一方の小川は、アイドルへの憧れから挑戦したと明かし、「やってみたらすごく自分に合ったお仕事というか、自分が頑張れる環境」と笑顔を見せた。



続いて、話題は気になる「お給料」の事情へ。小川が「パンケーキ1杯分」と控えめに答えると、ジョジョは「なだぎ武さん2人分ぐらいです」と独特な表現で返し、インタビュアーの笑いを誘った。また貯金事情についても話題が及び、小川は「500円玉貯金を使っちゃってました」と告白。20枚以上あったというその貯金は「美容代に変わりました」と明かしている。実家暮らしのため活動を続けられていると語る小川は、カメラに向かって「いっぱい心配かけてごめんだけど、大好き！」と母親への感謝のメッセージを送った。



動画の終盤では、ジョジョが最近注力しているという講師業について語る。「PROJECT B」というボーイズグループ候補生たちへラップを指導しているといい、候補生が抱く目標について「僕的にそういう野望は変わるものだと思ってる」と持論を展開。「最終的に同じ野望になってくれるかなと思って教えてます」と、生徒たちの成長を見守る指導者としての熱い一面を覗かせた。最後には「諦めないで前向いてポジティブに捉えて頑張りましょう！」とエールを送っている。



異色の組み合わせから始まったインタビューは、笑いを交えつつも、それぞれの仕事への真摯な向き合い方が垣間見える内容となった。夢を追う2人の素顔と魅力が存分に引き出された動画となっている。