ゴールデンウイークは、６日が最終日という方も多いと思います。帰省客や観光客で賑わった鹿児島市の天文館で、ゴールデンウイークのベストショットを見せてもらいました。



（大分から）

「顔はめ」



顔はめパネルを見つけるたびに写真撮影！



（大分から）

「最初雨って言ってたけど、晴れて、昨日、動物園一日回れたので、子どもたちも楽しんでよかった」





こちらの親子は宮崎の青島へ。（県内在住）「鬼の洗濯板、ずっと走り回っていて、楽しそうにしていた」（県内在住）「吹上浜でキャンプ。自転車も乗った。パパと3人で寝たりとか、選びきれない。いっぱい。キャンプのあと疲れ切って寝てた。これも可愛かった。全部キャンプ飯で作った」（子ども）「おいしかった！」家族風呂デビューもしたのだそうです。仲良しな3姉妹とお母さん。（県内在住）「みんな、スケジュールがなかなか合わなくて、今日、やっと一緒に買い物に来られた」バスケ部の三女は、ゴールデンウイークも部活。ベストショットは試合での一枚！（県内在住）「3年生なので、あとちょっとだから、1試合1試合楽しみにしている」（県内在住・高校３年生）「がんばります」京都から1か月間県内に滞在している夫婦。（京都から）「釣りざんまいで真っ黒」ベストショットは――。（京都から）「これ、ぶり。釣り、飲み。釣り、飲んで、釣り、飲んで。思い出は二日酔い」（熊本から）「ご飯ばっかり。ご飯に夢中。さつまあげとかしかない、刺身ぐらい。」食べ物の撮影に夢中で、ツーショットは無し！（熊本から）「 今、撮っとく？」熊本へ帰る直前にようやく貴重なツーショットを。（熊本から）「ようやく撮れました」大阪からきた会社の同期の3人組。（大阪から）「これ。せごどん×せごどん。体形が瓜二つって感じで。黒豚のしゃぶしゃぶを、この店で食べさせてもらって、めちゃくちゃおいしかった」指宿で見た夕陽もベストショットです。観光客も、地元で過ごした人も、1枚には選びきれない、思い思いのゴールデンウイークを過ごしたようです。