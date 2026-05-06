リンゼイ・ボンがメットガラに登場

アルペンスキー女子の英雄リンゼイ・ボン（米国）が現地時間4日、ファッションの祭典「メットガラ」に登場し喝采を浴びた。2月に行われたミラノ・コルティナ五輪で激しく転倒。一時は脚切断の危機も報じられた41歳の妖艶なドレス姿にファンから絶賛の嵐が起きている。

ファッションブランド「トム・ブラウン」のドレスを身に纏って登場したボン。白を基調とし、黒の繊細な模様があしらわれたアシンメトリーな一着は、鍛え上げられた肉体の力強さを際立たせている。ブロンドの髪をなびかせ、カメラに向かってスマイル。3か月前にはベッドから起きるのも難しかったとは思えない大変身を遂げた。

ボンは自身のインスタグラムで実際の写真を公開。文面で「3か月前の車椅子からメットガラへ。ゆっくりと戻ってきました。私をプリンセスのように感じさせてくれたトム・ブラウンに感謝します。本当に魔法のような夜でした」と感激を記した投稿に海外ファンは驚愕。喝采が起きている。

「とても美しいですね！」

「ゴージャスでエレガント。これ以上ないほど綺麗ね」

「信じられないくらい美しい」

「とっても魅力的。君の成し遂げたことは驚くべきことだよ」

「一体どうしたらこんなことが可能なの！！？？」

ボンはミラノ五輪直前に左膝前十字靭帯断裂などの大怪我を負いながら強行出場。2月8日の本番では序盤で激しく転倒して途中棄権となり、ヘリコプターで搬送された。左脚を骨折しており、複数回の手術を受けていた。今月5日には、屋内で杖を持たずにゆっくりと歩く動画を投稿するなど、リハビリは順調に進んでいるようだ。



（THE ANSWER編集部）