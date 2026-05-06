RIIZEウンソク、人種差別的表現を謝罪　「不適切な言葉選びだった」

ボーイズグループRIIZEのウンソクが黒人蔑視表現を使ったとして謝罪した。

ウンソクは最近、有料ファンコミュニケーションプラットフォーム「Bubble」を通じて、自身の幼少期の写真を共有。写真の中の幼いウンソクは、黄色いシャツを着てつばの広い帽子をかぶり、屋外で肌が黒く日焼けした姿を見せており、そこに黒人差別用語を添えた。

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ウンソクは該当メッセージをすぐに削除したが、その単語が露出した直後にキャプチャー画像がオンライン上に拡散し、海外ファンを中心に「人種差別的な発言だ」という批判が強く起こった。

これを受け、ウンソクは5月6日、Bubbleを通じて「昨日、自分の幼少期の写真を送る際に、間違った表現を使ってしまった」とし、「短絡的な考えと不適切な言葉選びによって、不快な思いをされた方々に申し訳ない」と頭を下げた。

(写真提供=OSEN)ウンソク

「昨日、自分の誤りに気づいてすぐ削除したが、すでに傷つかれた方々のことを思うと心が重く、改めてBubbleを送ることになった」とし、「今後はもっと慎重に考え、行動していく。心からお詫び申し上げる」と再度謝罪した。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。