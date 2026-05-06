倒木が送電線に接触 強風や停電…観光にも影響 停電復旧も芝桜の名所は閉園に 北海道滝上町
北海道滝上町では、５月６日未明から１０時間以上にわたり停電が続きました。
午後２時半ごろにはすべて復旧しましたが、町内では観光施設に影響が広がりました。
（岡嶋カメラマン）「ただいま信号は消えたままです」
午前８時半ごろの滝上町です。
停電で信号機が消え、車は左右を確認しながら慎重に運転している様子です。
滝上町では５日午後１１時４２分に、観測史上最も強い最大瞬間風速２９メートルを記録しました。
（町民）「冷蔵庫が使えない。炊飯器が使えない」
（ガソリンスタンドの店員）「朝５時から従業員が復旧対応で発電機を回しています」
町では公共施設に携帯電話の充電場所を設置しました。
また、６日はゴールデンウイークの最終日。
観光への影響も出ています。
道の駅では停電によってトイレが使えなくなったほか、ソフトクリームなどの売店の営業が中止となりました。
（旭川から来た人）「道の駅も何もやっていなくて、なんか踏んだり蹴ったりな。残念です」
町内のホテルでー。
（たきのうえホテル渓谷 一色幸太さん）「きょう１日、全館休業させていただくことになりました。お客様もキャンセル、近隣の紋別・西興部に宿を移してもらった」
レストランや日帰り入浴もすべて営業中止。
かき入れ時に大きな打撃となりました。
紫色の芝桜が見ごろとなった芝ざくら滝上公園です。
普段なら多くの観光客でにぎわいを見せますがー
（スタッフ）「木とかが折れていて、中に入れない状態なんですよ」
強風と停電の影響で休園となりました。
（訪れた人）「きょう釧路から来たんですよ。天気も良くて最高の日だと思って来た。残念極まりないよね」
連休最終日に起きた大規模な停電。
ほくでんネットワークによりますと、午後２時半ごろにはすべての停電が復旧したということです。