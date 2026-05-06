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北海道滝上町では、５月６日未明から１０時間以上にわたり停電が続きました。

午後２時半ごろにはすべて復旧しましたが、町内では観光施設に影響が広がりました。

（岡嶋カメラマン）「ただいま信号は消えたままです」

午前８時半ごろの滝上町です。

停電で信号機が消え、車は左右を確認しながら慎重に運転している様子です。

滝上町では５日午後１１時４２分に、観測史上最も強い最大瞬間風速２９メートルを記録しました。

この影響で倒木が相次ぎ、一部が送電線に接触したことで、午前１時過ぎから町内ほぼ全域の１５２０戸が停電になったということです。

（町民）「冷蔵庫が使えない。炊飯器が使えない」

（ガソリンスタンドの店員）「朝５時から従業員が復旧対応で発電機を回しています」

町では公共施設に携帯電話の充電場所を設置しました。

また、６日はゴールデンウイークの最終日。

観光への影響も出ています。

道の駅では停電によってトイレが使えなくなったほか、ソフトクリームなどの売店の営業が中止となりました。

（旭川から来た人）「道の駅も何もやっていなくて、なんか踏んだり蹴ったりな。残念です」

町内のホテルでー。

（たきのうえホテル渓谷　一色幸太さん）「きょう１日、全館休業させていただくことになりました。お客様もキャンセル、近隣の紋別・西興部に宿を移してもらった」

レストランや日帰り入浴もすべて営業中止。

かき入れ時に大きな打撃となりました。

紫色の芝桜が見ごろとなった芝ざくら滝上公園です。

普段なら多くの観光客でにぎわいを見せますがー

（スタッフ）「木とかが折れていて、中に入れない状態なんですよ」

強風と停電の影響で休園となりました。

（訪れた人）「きょう釧路から来たんですよ。天気も良くて最高の日だと思って来た。残念極まりないよね」

連休最終日に起きた大規模な停電。

ほくでんネットワークによりますと、午後２時半ごろにはすべての停電が復旧したということです。