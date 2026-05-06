世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。

【写真を見る】”肉のカリスマ”とアンミカも協力 試してわかった「焼肉のたれ」5位～1位をイッキ見！

MBS清水麻椰アナウンサーが「焼肉のたれ」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。

人気焼肉店のオーナーシェフとアン ミカが市販品を徹底チェック！

今回は、スーパーなどで買える「焼肉のたれ」12商品を比較。チェックポイントは、

①香り

②肉との相性

③ご飯との相性

④コストパフォーマンス

⑤応用力

の5項目で、各項目10点満点の合計点で総合ランキングを決定した。

審査には、１か月以上先まで予約が埋まる東京の人気焼肉店「SATOブリアン」のオーナーシェフ・佐藤明弘さんと、番組MCのアン ミカが協力。

アン ミカは焼肉のたれを「焼肉のスタイリスト」と表現。

一方、”肉のカリスマ”佐藤さんは、甘味・風味・うまみ・コクをチェックするとし、「肉を引き立たせる味になっているか」が評価ポイントだと語った。

忖度なしにひたすら「焼肉のたれ」を徹底調査。買って失敗しない、おすすめベスト5とは！？

【5位】青森県産すりにんにくを非加熱でブレンド パンチが効いた濃い味わい

第5位は、フンドーキン醤油の『生にんにく薫る焼肉醤油だれ』（税込481円 ※番組調べ）。

にんにくのパンチが効いた濃い味わいが審査した3人の心をつかみ、見事ランクイン。天然醸造の木樽醤油に、香りが強い青森県産すりにんにくを非加熱でブレンドし、コクとうまみを引き出している。

また「ご飯との相性」も、「ガーリックライスを食べてるぐらいのパンチの強さ」（清水アナ）と高評価だった。にんにくが効いているので、野菜炒めにして比較した「応用力」でも、野菜との相性が抜群。焼きおにぎりにアレンジしたり、餃子のタレとして使っても◎

【4位】誰もが知るフルーツ系の王道は後味すっきり 「応用力」も高評価

第4位は、エバラ食品の『黄金の味 中辛』（税込524円 ※番組調べ）。

誰もが知る大定番商品が、全項目で高い評価を獲得した。そのフルーティーな味わいは、「細胞が覚えている味ですね」（アン ミカ）と、まさにフルーツ系の王道。

リンゴの果実ピューレにモモ、ウメを絶妙なバランスでブレンドすることで、酸味や深みが加わり、後味すっきりに仕上がっている。佐藤さんは、たれ自体が脂身に強いとのことで、豚肉に合わせるのもおすすめした。

「応用力」も高く、野菜ともベストマッチ。バーベキューの締めのやきそばにも最適だ。

【3位】こだわりのビーフブイヨンを加えた上品な甘辛さは、まさに高級焼肉店の味

第3位は、盛田の『麻布十番三幸園 焼肉のたれ あっさり醤油味 245g』（税込378円 ※番組調べ）。

部門別の１位にはならなかったものの、 3項目で9点と高いバランスを見せた。あっさりとした醤油ベースにごま油、こだわりのビーフブイヨンを加えたという上品な甘辛さはまさに絶品。

試食したアン ミカは「肉と米とたれの協奏曲を聞いてます」と独特の表現で称えた。佐藤さんも、「これだけ高級感がある味わいなので、上質なロース系の肉にも合うでしょうね」と分析。高級焼肉店の味を感じる１本だ。

【2位】「ご飯との相性」「応用力」１位 「調味料として完成している」

第2位は、モランボンの『ジャン 焼肉の生だれ』（税込518円 ※番組調べ）。

「肉との相性」は10点満点。「ご飯との相性」では１位を獲得した。

試食した佐藤さんも「いやー、米がおいしい」としみじみ。生だれだからこそ、醤油の風味とコクが際立ち、ご飯の甘さを引き立てているという。

また、梨とりんごを使用することで、複雑でまろやかな甘みに。さらに炒めることでごま油の香ばしさが引き立ち、野菜にもぴったり。野菜炒めにして比較した「応用力」でも１位となった。

清水アナも「調味料として完成している」と感心。ビビンバにかけたり、つけ込みだれとして使っても◎

【1位】シンプルな 8種類の素材を独自ブレンド 「香り」「肉との相性」１位

そして第1位は、味研の『食品添加物無添加 焼肉のたれ』（税込538円 ※番組調べ）。

「香り」「肉との相性」で１位。ほとんどマイナス点が見当たらず、見事総合１位に輝いた。

食品添加物不使用で、醤油・ごま油・にんにくなどシンプルさにこだわった 8種類の素材を独自ブレンド。非加熱で仕上げることで、素材本来の香りやフレッシュな味わいを引き出している。

佐藤さんは「うまい！」「バランスがいい」とうなった。また「応用力」も高く、野菜炒めに使うと「野菜が抜群においしくなってる！」とアン ミカも拍手を送った。

コク深い濃厚なたれと、素材で勝負するシンプルなたれが１位の座を争った今回のランキングは、「好みで分かれる」（清水アナ）という意見も。焼肉はもちろん、さまざまなアレンジメニューでも「焼肉のたれ」を試して、お気に入りの１本を見つけてほしい。

（MBS/TBS系「サタプラ」2026年5月2日（土）あさ7時30分～放送より ※掲載した価格は取材時点のものです）