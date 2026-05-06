[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第15節](藤枝サ)

※14:00開始

主審:野堀桂佑

<出場メンバー>

[藤枝MYFC]

先発

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 2 永野修都

DF 3 鈴木翔太

DF 16 森侑里

MF 7 松木駿之介

MF 13 中村優斗

MF 14 三木仁太

MF 15 杉田真彦

MF 17 岡澤昂星

MF 48 行友祐翔

FW 11 真鍋隼虎

控え

GK 31 栗栖汰志

DF 5 楠本卓海

DF 22 久富良輔

MF 8 浅倉廉

MF 23 梶川諒太

MF 26 河本大雅

FW 9 矢村健

FW 24 山崎絢心

FW 29 閑田隼人

監督

槙野智章

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 22 吉丸絢梓

DF 5 當麻颯

DF 19 藤田仁朗

DF 23 安在達弥

DF 29 土屋櫂大

MF 6 上畑佑平士

MF 20 泉彩稀

MF 96 吉田陣平

FW 9 清水一雅

FW 11 三浦知良

FW 32 永長鷹虎

控え

GK 31 安西駿

DF 17 藤谷匠

DF 77 千葉虎士

MF 8 岡田優希

MF 10 針谷岳晃

MF 14 中村翼

MF 26 田中慶汰

MF 30 狩野海晟

FW 18 石井稜真

監督

寺田周平