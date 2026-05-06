この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資系YouTubeチャンネル「YOU投資チャンネル」が、「【26年5月】最強ハイリスク投信10個の定点観測！今月は何が一番強かった？来月は何が起きる？【FANG+/一歩テック/メガ10/ノムハン/SOX/モメンタム/ゴルナス】」と題した動画を公開した。動画では、人気のハイリスク投資信託10銘柄のパフォーマンスを比較し、最新の市場トレンドと今後の見通しについて解説している。



YOU氏はまず、2026年4月の市場環境について「『リスクオン』のムードが完全復活した」と振り返り、株式市場全体の大きな上昇を指摘した。その主な要因として、中東の地政学リスクが和らいだことと、アメリカ企業の決算が予想を上回る強さを見せたことを挙げた。特にAI関連企業については、「期待というふわっとしたものから、莫大な利益を生み出しているという明確な事実へ変わった」と述べ、実益が証明された点を強調している。



動画の中盤では、注目のハイリスクファンド10銘柄を「王道メガテック群」「次世代・半導体群」「特殊戦略群」の3つに分類し、直近1ヶ月のリターンランキングを発表した。トップに輝いたのは半導体株に連動する「ニッセイSOX」で、+36.5%という驚異的な上昇率を記録。グラフ上でも頭一つ抜け出している様子が示された。続く2位には「米国モメンタム」、3位に「イノベーション・インデックス・AI」がランクインし、AIや半導体分野に特化したファンドの強さが一目瞭然となる結果となった。YOU氏は、この爆発的な上昇の背景に巨大IT企業によるデータセンターへの大規模な設備投資があることを解説し、「資金が半導体の需要に直結している」と分析した。



最後に、5月の相場テーマをこれまでの熱狂に対する「答え合わせ」の時期だと定義。米国雇用統計や消費者物価指数（CPI）などの経済指標が相場を左右する重要なイベントになると注意を促した。さらに「Sell in May（5月に株を売れ）」という投資の格言にも触れつつ、急上昇後の利益確定売りによる値動きの激しさに備えるべきだと指摘し、今後の投資戦略に役立つ視点を提示している。