【PEANUTS】スヌーピーとウッドストックのFeeling Freeな旅を表現した腕時計が登場！
ウエニ貿易の腕時計ブランド『ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）』から、スヌーピーやウッドストックなどの個性豊かなキャラクターが描かれた『PEANUTS（ピーナッツ）』との初コラボレーションウォッチが登場した。
＞＞＞PEANUTSコラボウォッチをチェック！（写真9点）
スヌーピーとウッドストックのイラストが文字盤を旅する『ピーナッツ コラボレーション』。
「Feeling Free」のテーマ名どおり、この時計がもたらすのは肩の力がふっと抜けるような ”自由な気分” 。時間に追われる日常の中で、ほんの少しだけ視点を変えてくれる。
デザインのポイントは、3時位置のリューズにはスヌーピーの顔を刻印。主張しすぎないのに確実に効いてくる。そんなわかる人にはわかる、ツウな遊び心のある仕様に。また秒針はウッドストックをかたどった特別仕様。カチ、カチと進むたびに軽やかに舞い、時間そのものに楽しさをプラスしてくれる。さらに3時位置の24時間表示ではドライブを楽しむ、スヌーピーとウッドストックのイラストが時間と共に動く。
ベースは端正なクロノグラフ。クラシックな佇まいに、現代的なバランスを掛け合わせることで、ビジネスからカジュアルまでシーンを問わず馴染むデザインに。一方でディテールには遊び心を凝縮。秒針にはウッドストックをかたどり、時を刻むたびに軽やかに動く。さらに3時位置の24時間表示では、ドライブを楽しむスヌーピーとウッドストックが時間とともに回転。 ”エンドレストリップ” を思わせる、終わることのない旅を腕元で表現している。またリューズには控えめなスヌーピーを配すことで、大人でも取り入れやすい絶妙なバランスを実現。可愛らしさと上質感、そのどちらも妥協しない仕上がりだ。この時計を身につければ、ふとした瞬間に出かけたくなる。終わることのない旅は、もう腕元から始まっている。
駆動装置は日本製ソーラームーヴメントVR42を搭載。太陽光で充電されるため電池交換の必要がなくフル充電で約4カ月間駆動と、日常使いにおけるストレスを軽減。太陽の力だけで動き続けるその仕様は、本作のテーマである ”自由” とも重なる。
ベルトにはしなやかで肌なじみの良いカーフレザーを採用。使い始めから柔らかく、腕に自然と馴染む心地よさが魅力。クラシックなデザインと呼応する上質な素材感により、キャラクター時計にありがちなチープさを感じさせない、大人に相応しい一本へと仕上げている。
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
www.snoopy.co.jp
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スヌーピーとウッドストックのイラストが文字盤を旅する『ピーナッツ コラボレーション』。
「Feeling Free」のテーマ名どおり、この時計がもたらすのは肩の力がふっと抜けるような ”自由な気分” 。時間に追われる日常の中で、ほんの少しだけ視点を変えてくれる。
ベースは端正なクロノグラフ。クラシックな佇まいに、現代的なバランスを掛け合わせることで、ビジネスからカジュアルまでシーンを問わず馴染むデザインに。一方でディテールには遊び心を凝縮。秒針にはウッドストックをかたどり、時を刻むたびに軽やかに動く。さらに3時位置の24時間表示では、ドライブを楽しむスヌーピーとウッドストックが時間とともに回転。 ”エンドレストリップ” を思わせる、終わることのない旅を腕元で表現している。またリューズには控えめなスヌーピーを配すことで、大人でも取り入れやすい絶妙なバランスを実現。可愛らしさと上質感、そのどちらも妥協しない仕上がりだ。この時計を身につければ、ふとした瞬間に出かけたくなる。終わることのない旅は、もう腕元から始まっている。
駆動装置は日本製ソーラームーヴメントVR42を搭載。太陽光で充電されるため電池交換の必要がなくフル充電で約4カ月間駆動と、日常使いにおけるストレスを軽減。太陽の力だけで動き続けるその仕様は、本作のテーマである ”自由” とも重なる。
ベルトにはしなやかで肌なじみの良いカーフレザーを採用。使い始めから柔らかく、腕に自然と馴染む心地よさが魅力。クラシックなデザインと呼応する上質な素材感により、キャラクター時計にありがちなチープさを感じさせない、大人に相応しい一本へと仕上げている。
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